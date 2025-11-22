Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Světový pohár v cyklokrosu startuje v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce míří na českou trať. Akční souboje uvidí fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program, výsledky i kde závody můžete sledovat živě.

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

  • Světový pohár se do Tábora vrací po třech letech
  • Loni se na zdejší trati konalo mistrovství světa, zastávka SP tak v kalendáři chyběla
  • Při posledních závodech SP v Táboře (2022) se druhým místem mezi juniory blýskl Václav Ježek, Vanda Dlasková byla desátá mezi juniorkami, Matyáš Fiala dojel šestnáctý v kategorii do 23 let. V elitní kategorii skončila čtrnáctá Kristýna Zemanová, Michael Boroš byl devátý.

Program závodů SP v cyklokrosu v Táboře

KategorieDatumČasVýsledky
Junioři23.11.08:50
Juniorky23.11.09:55
Muži do 23 let23.11.11:20
Ženy Elite23.11.13:00
Muži Elite23.11.14:30

České naděje: Ježek, Boroš, Zemanová

V elitní mužské kategorii bude zajímavé sledovat souboj zkušeného Michaela Boroše a Václava Ježka.

Osminásobný republikový šampion Boroš byl řadu let nezpochybnitelnou domácí jedničkou, teď mu dozrál velký soupeř.

„Neřekl bych to tak, že by mi nedal spát. Jsem naopak strašně rád, že je tady někdo, s kým se dá bojovat a naplno závodit i tady v Čechách. Motivuje mě to a myslím, že nás to oba posouvá,“ komentoval Ježkův vzestup Boroš.

Václav Ježek během mistrovství republiky cyklokrosařů v Jičíně, kde nakonec dojel v elitní kategorii druhý.

Právě Ježek, který na ME obsadil páté místo v kategorii do 23 let, ho v poslední době dokázal několikrát porazit. „I když to teď poslední dobou pro mě znamenalo pouze druhé místo, nemyslím si, že by to značilo nějakou moji špatnou výkonnost. Jen ‚Jéža‘ je na tom prostě momentálně výborně,“ ocenil Boroš. „A když se podíváte na třiadvacítku, kdokoliv, kdo tam vyhrává či jezdí na bednu, tak je schopný mezi elitou jezdit v desítce,“ dodal.

Nejlepší českou cyklokrosařku Kristýnu Zemanovou čeká první test s elitními soupeřkami po návratu do terénu a boji s postcovidovým syndromem v minulé sezoně.

„Moc se těším, už proto, že je to v Táboře a začínáme na domácí půdě. Je super, že se k nám Světový pohár vrátil, že se drží ta tradice a zase si zazávodím před domácím publikem, protože to je vždycky obrovská přidaná hodnota. Je jen dobře, že to není jen Belgie a Nizozemí,“ uvedla Zemanová.

Radost Kristýny Zemanové po triumfu na mistrovství republiky v cyklokrosu v Jičíně. Domácí šampionkou se stala počtvrté v řadě.

Je známá tím, že se nebojí vyslovit svou touhu po nejvyšších příčkách. Ve třiadvacítce vybojovala stříbro a bronz na mistrovství světa a bronz na evropském šampionátu. Právě v Táboře dosáhla na dosavadní největší úspěch kariéry. Loni v únoru se tam stala vicemistryní světa, ale s ohledem na okolnosti je nyní přece jen opatrnější, co se prognóz týká.

„Nesvazuji se úplně nějakým konkrétním umístěním, po tom minulém roce nechci nic vykřikovat, protože ten pád byl na poměrně hluboké dno, ale jde to pořád nahoru. Takže doufám, že budu schopna předvést dobrý maximální výkon a bude to zase o něco lepší než nedávno na Evropě (9. místo),“ přála si Zemanová.

Kde sledovat cyklokrosové závody SP v Táboře?

Závody SP v cyklokrosu v Táboře najdete ve vysílání ČT Sport. V přímých přenosech můžete sledovat závody Elite žen i mužů. Online přenos poběží na platformě ČT sport Plus.

Vstupenky na závody SP v Táboře

  • Základní vstupné online prodej: 390 Kč
  • Základní vstupné prodej na pokladně na místě: 450 Kč
  • Snížené vstupné pro osoby 65 let a starší, ZTP, ZTP/P: 200 Kč
    (prodej pouze na pokladně na místě)
  • Děti do 130 cm mají vstup zdarma
  • Online prodej bude možný i v den závodu
Výsledky

22. listopadu 2025

