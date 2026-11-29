„To stříbro je pro mě velkou motivací do další práce. A zároveň také uklidněním, že na to mám, abych i tady jela o úspěch,“ svěřila se novinářům Bukovská.
Osmnáctiletá juniorská mistryně světa si v neděli potvrdila, že nesnadný přechod do vyšší kategorie může zvládnout. „Je nás tam hodně, navíc startuji zezadu, nebo z půlky. Vzniká i spousta nebezpečných okamžiků. Snažím se s tím ale popasovat, jak nejlépe umím,“ líčila.
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Rychlejší než ona byla ve třiadvacítce pouze Slovenka Viktória Chladoňová, která je o dva roky starší. „Bylo to úžasné. Moc jsem si závod užila. Neměla jsem žádné technické problémy, fanoušci byli skvělí, jsem opravdu maximálně spokojená. Byl to ale hodně těžký závod, technicky náročný, ty kopce do toho...,“ popisovala Bukovská.
V pátek v Ostravě se na jejím výsledku podepsalo i to, že nemohla předjíždět. „Tam byla vyjetá jedna kolej. Měla jsem navíc – stejně jako většina závodníků – problém i s pedály, které nešly zacvaknout, jak zamrzaly. Plné tretry bahna, trošku hrála roli i psychika. Fyzicky jsem na tom byla dobře, měla jsem silné nohy, ale nemohla předjíždět a zacvaknout,“ mrzelo talentovanou závodnici.
V Ostravě se jelo až večer pod umělým osvětlením, ale v táborském areálu Komora už páteční závod v nohách necítila. „Byla jsem v pohodě,“ konstatovala.
Její mladší bratr Ondřej zahájil nedělní program v Táboře triumfem v závodě juniorů. „Ale nijak mi neradil, měl dost starostí sám se sebou,“ dodala s úsměvem Bukovská.