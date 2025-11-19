Van der Poel do Tábora nedorazí, Boroše to ale nemrzí. Zemanová doufá v bláto

Už podevatenácté se Světový pohár v cyklokrosu uskuteční v jihočeském Táboře. Tuto neděli, 23. listopadu, můžou fanoušci v areálu Komora sledovat od brzkého dopoledne nejkvalitnější světové i české závodníky. Mezi juniorkami se představí čerstvá mistryně Evropy Barbora Bukovská, v kategorii do 23 let zase pomýšlí na stupně vítězů Václav Ježek.
Obtížné překážky byly pro diváky na táborském MS jednou z nejatraktivnějších...

Obtížné překážky byly pro diváky na táborském MS jednou z nejatraktivnějších částí tratě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Britka Zoe Bäckstedtová během cyklokrosového mistrovství světa v Táboře.
Mathieu van der Poel na trati táborského MS.
Mathieu van der Poel zdolává překážky na trati táborského MS.
Kristýna Zemanová tleská táborskému publiku. I díky němu si dojela pro světové...
Největší hvězda současnosti bude v neděli v Táboře chybět. Mistr světa Mathieu van der Poel ohlásil, že k cyklokrosu se plánuje vrátit až kolem Vánoc.

Startovní listinu nerozšíří ani Wout van Aert nebo Tom Pidcock, další velká jména světové cyklistiky, která úspěšně kombinují silnici i terén.

Přesto se můžou fanoušci těšit na nabité startovní pole.

V dopoledním závodě juniorek se utká Bukovská s mistryní světa Lise Revolovou. „Bude to jedinečná možnost vidět na jedné trati evropský a duhový dres,“ láká reprezentační trenér Michal Bednář.

Dárek k sedmnáctinám. Cyklokrosařka Bukovská je juniorskou mistryní Evropy

Sedmnáctiletá Bukovská ovládla předminulý víkend závod juniorek na mistrovství Evropy, přestože po startu se propadla až na 44. pozici. Do cíle nakonec dorazila s minutou náskoku. „Byl to pro mě jeden z největších sportovních zážitků v životě,“ vrací se ke zlatému tažení Bukovské ředitel táborského závodu Petr Balogh.

Juniorky startují už v 9:55, ještě před nimi stihnou svůj závod junioři. V 11:20 je naplánován start mužů do 23 let, kde se představí také dvacetiletý Ježek, který má momentálně skvělou formu. V závodech domácího cyklokrosového poháru se radoval už čtyřikrát za sebou a medaile na mistrovství Evropy mu unikla jen těsně.

Václav Ježek během mistrovství republiky cyklokrosařů v Jičíně, kde nakonec dojel v elitní kategorii druhý.

„Jsem rád, že tu je někdo, s kým si můžu zazávodit i v Česku. Posouvá to nás oba,“ těší Michaela Boroše, který se v neděli představí v kategorii muži elite, která startuje ve 14:30. „Sice jsem teď byl mnohokrát druhý, ale neznačí to mou špatnou výkonnost, spíš že Ježa je na tom fakt dobře.“

Sám Boroš si uvědomuje, že v současné konkurenci elitní mužské kategorie pro něj bude jakékoliv umístění do první dvacítky úspěchem.

A že si v Táboře nezazávodí s mistrem světa Van der Poelem ho nijak zvlášť nemrzí. „Ještě těch příležitostí bude dost,“ směje se. „Celá dvacítka je našlapaná těmi nejlepšími závodníky světa, takže s první desítkou bych byl hodně spokojený. Ale bude to těžké.“

Michael Boroš dojíždí do cíle cyklokrosového mistrovství světa v Táboře.

To Kristýna Zemanová, která pojede mezi ženami od 13:00 žádné konkrétní cíle alespoň nahlas nevyslovuje. Velkou část minulé sezony musela vynechat kvůli oslabenému tělu po prodělání covidu.

Naplno se do závodů vrátila zase až tento podzim a zatím je s pokrokem, který udělala, spokojená. Ze čtyř startů na Českém poháru slavila čtyři vítězství, na mistrovství Evropy dojela devátá.

„Mezi prvním a posledním závodem, co jsem zatím jela, je obrovský rozdíl, ale chtěla bych, aby to bylo ještě lepší. V minulé sezoně jsem zažila pád na poměrně dost hluboké dno, takže se nesvazuju s konkrétním umístěním. Hlavně bych chtěla předvést své maximum – s tím budu spokojená,“ hlásí před startem Světového poháru.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Kristýna Zemanová se stříbrnou medailí ze závodu žen do 23 let na cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře

Ten se do Tábora vrací po tříleté pauze, v roce 2024 však táborský areál hostil mistrovství světa. V rámci Světového poháru v roce 2022 skončil Ježek druhý mezi juniory, Zemanová 14. mezi ženami a Boroš devátý mezi muži.

Na táborském světovém šampionátu pak brala Zemanová stříbro v kategorii do 23 let a Boroš sedmé místo. Oběma tak domácí atmosféra a podpora fanoušků sedí a vyhlíží ji i tentokrát.

„Mám radost, že se Světový pohár do Tábora vrátil a že si zazávodím před domácím publikem, protože to je vždy velká přidaná hodnota,“ těší se Zemanová. „Mám na Tábor hezké vzpomínky, těším se na fanoušky, dorazí i moje rodina,“ přizvukuje Boroš.

Oba by zároveň preferovali náročné podmínky.

„Letos asi tolik vody jako při světovém šampionátu nespadne, každopádně zima bude velká,“ tuší Boroš. „Přála bych si, aby byly závody na blátě,“ souhlasí Zemanová. „Letos bylo suchých závodů už poměrně dost, tak bych byla ráda, abychom konečně zažili i ten správný cyklokros.“

