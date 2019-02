Van Aert se po prvním triumfu v sezoně posunul do čela SP cyklokrosařů

Závod Světového poháru v cyklokrosu Pont-Chateau (Francie) Muži: 1. Van Aert 1:04:34, 2. Toon Aerts -1, 3. Vanthourenhout (všichni Belg.) -7, 4. Van der Haar (Niz.), 5. Adams oba -8, 6. Sweeck (oba Belg.) -11, ...21. Boroš -1:40, 36. Nesvadba (oba ČR) -3:44.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Van Aert 548, 2. Toon Aerts 545, 3. M. Van der Poel (Niz.) 400, 4. Vanthourenhout 399, 5. Van der Haar 390, 6. Hermans (Belg.) 390, ...14. Boroš 271, 36. Nesvadba 84, 39. A. Ťoupalík 77, 65. Štybar 30, 75. Paprstka 16, 86. Malík 8, 88. Škarnitzl (všichni ČR) 7. Ženy: 1. Vosová 46:53, 2. Betsemaová -8, 3. Kaptheijnsová -36, 4. Alvaradová (všechny Niz.) -57, 5. Van Loyová (Belg.) -1:06, 6. Arzuffiová (It.) -1:07.

Průběžné pořadí (po 8 z 9 závodů): 1. Vosová 494, 2. Worstová (Niz.) 362, 3. Cantová (Belg.) 358, 4. Keoughová (USA) 334, 5. Betsemaová 330, 6. Alvaradová 327, ...23. Nash 186, 30. Havlíková 138, 33. Czeczinkarová 112, 69. Štěpánová 37, 84. Bajgerová 22, 85. Ungermanová (všechny ČR) 21. Muži do 23 let: Pidcock (Brit.) 54:19, 2. Benoist (Fr.) -9, 3. Dorigoni (It.) -26, 4. Kopecký -43, 18. Jelínek -1:58, 26. Říman -2:51, 33. Mayer -3:29, 40. Vaníček (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Pidcock 240, 2. Iserbyt (Belg.) 200, 3. Benoist 190, ...15. Kopecký 73, 24. Jelínek 54, 39. Mayer 21, 40. Říman 18, 44. Vaníček 13. Junioři: 1. Nys 44:04, 2. Meeussen (oba Belg.), 3. Canal (Šp.) oba -1, ...24. Ježek, 25. J. Ťoupalík oba -1:24, 30. Camrda -1:41, 36. Žvak (všichni ČR) -2:33.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Meeussen 220, 2. Nys 178, 3. Verburg (Niz.) 163, ...8. J. Ťoupalík 101, 9. Zatloukal 101, 16. Ježek 85, 38. Bittner 26, 41. Šulc 23, 57. Žvak (všichni ČR) 4.