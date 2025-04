Souboj hvězd na SP v Novém Městě? Řeší se start Pidcocka i van der Poela

„Myslím si, že maličko kazí dramatičnost závodu, když na něj přijede,“ stěžuje si na oko ředitel Světového poháru ve Vysočina Areně Petr Vaněk. „Charakter závodu v Novém Městě na Moravě mu vyhovuje.“

Ovšem, ani Pidcock není na horském kole neporazitelný. Což jasně ukázalo loňské mistrovství světa ve Vallnordu, které poprvé v kariéře vyhrál Alan Hatherly z Jihoafrické republiky před Francouzem Victorem Koretzkym. Pidcock, coby obhájce prvenství, dojel až třetí.

„Je nutné dodat, že v Andoře byla nadmořská výška,“ říká Vaněk. „Ale Pidcock tam neuspěl, takže je vidět, že někdy k poražení je.“

Navíc: v tomto ročníku by mohl mít ve Vysočina Areně vyzyvatele skutečně zvučného jména, Nizozemce Mathieu van der Poela.

„Mathieu u nás už několikrát závodil, akorát nebyl ještě takovou globální cyklistickou hvězdou,“ říká na adresu sedminásobného mistra světa v cyklokrosu a světového šampiona v silniční cyklistice a gravelu. „Společně s Tadejem Pogačarem je jednou z největších osobností celé cyklistiky.“

Otázka zní: podaří se obě hvězdná jména do Nového Města na Moravě přilákat? „Existuje varianta, že u nás budou oba, ale také, že tam nebude ani jeden. Nemáme na ně dosah ani my, ani Discovery coby promotér celého Světového poháru,“ říká otevřeně Vaněk. „Nechci proto nic predikovat, uvidíme.“

Mathieu van der Poel na trati táborského MS.

Dobrou zprávou je, že sám van der Poel se nechal slyšet, že by rád vyhrál mistrovství světa, které od 30. srpna do 14. září bude hostit švýcarské Walais. „A pro to, aby mohl startovat z nějaké dobré pozice, potřebuje body do žebříčku. A ty může nejvíce získat na svěťácích,“ vysvětluje Vaněk.

„Záleží na jeho programu. Ale co máme informace, tak by neměl jet Giro. Pokud by to tak bylo, šance, že by se objevil v Novém Městě na Moravě, tady je,“ dodává ředitel novoměstského závodu. „To se ale bude vědět týden, deset dní předem. Pořád doufáme, že by se to mohlo podařit.“

Divokou kartu pro start na Giro d'Italia (mezi 9. květnem a 1. červnem) má dostat i tým Q36.5. To by ohrozilo možnost startu Pidcocka, který právě zde podepsal smlouvu.

„Před časem jsem ale četl zprávu, že se sám Pidcock vyjadřoval, že letos žádnou Grand Tour nepojede. Necháme se tedy překvapit,“ říká Vaněk.

„Pro nás je nyní důležité hlavně to, že se do Nového Města chystá celá světová bikerská špička, ve které je stále větší a větší konkurence,“ těší se na hvězdy, jako jsou Nino Schurter či Victor Koretzky.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě mění zaběhnutý soutěžní program. Ten proto nově nebude třídenní. „Závodit se bude jen v sobotu a v neděli. V sobotu jsou na programu všechny short tracky a cross country juniorské série – nejvyšší závody juniorů a juniorek v rámci světové série biků. A v neděli jsou všechny závody cross country Elite a kategorie U23,“ přibližuje Vaněk.

V minulosti na diváky čekal také na bohatý doprovodný program. Opět se mohou těšit na Test Fest, jehož centrum bude blíže k Vysočina Areně, aby bylo půjčování pohodlnější pro vystavující i testující a aby bylo k dispozici zázemí jako toalety, občerstvení či mytí kol. „Očekáváme, že bude opět připraveno k vyzkoušení téměř 500 kol,“ uvádí pořadatelé.

A dojde i na pecku mimo cyklistiku. „Máme potvrzené, že nedělním hostem bude Ester Ledecká. Dan Stach s ní udělá talk show a následovat bude autogramiáda,“ dodal Vaněk.