Zemanová skončila týden před MS v Táboře na závěr Světového poháru devátá

Světový pohár v cyklokrosu v Hoogerheide Nizozemsko Ženy: 1. Van Empelová (Niz.) 46:48, 2. Vasová (Maď.) -1, 3. Brandová (Niz.) -10, 4. Backstedtová (Brit.) -24, 5. Schreiberová (Luc.) -37, 6. Verdonschotová (Belg.) -1:02, ...9. Zemanová -1:18, 41. Jeřábková -5:48, 48. Vaníčková (všechny ČR) -7:08.

Konečné pořadí (po 14 závodech): 1. Alvaradová 348, 2. Pieterseová (obě Niz.) 308, 3. Brandová 284, ...15. Zemanová 143, 38. Hladíková 17, 51. Kopecky 11, 61. Jeřábková 8, 62. Vaníčková (všechny ČR) 7. Muži do 23 let: 1. Del Grosso (Niz.) 50:24, ...10. Ježek -1:14, 15. Zatloukal -1:45, 30. Fiala -3:46, 34. Černý -3:55, Jindřich a Kerl (všichni ČR) nedokončili.

Konečné pořadí (po 6 závodech): 1. Del Grosso 160, ...18. Ježek 38, 27. Fiala 22, 29. Kerl 16, 34. Zatloukal 11, 35. Jindřich 11. Junioři: 1. Viezzi (It.) 43:34, ...10. Bažant -37, 23. Lienert -1:43, 32. Kraus -2:38, 33. Janout -2:48, 34. Havel -2:52, 49. Hájek (všichni ČR) -4:29.

Konečné pořadí (po 6 závodech): 1. Viezzi 150, ...7. Bažant 86, 38. Lienert 8. Juniorky: 1. Chladonová (SR) 41:34, ...8. Hezinová -2:24, 9. Gottwaldová -2:27, 20. Douděrová -3:36, 22. Viková -3:40, 42. Hrdinová (všechny ČR) -6:34.

Konečné pořadí (po 6 závodech): 1. Geryová (Fr.) 145, ...8. Gottwaldová 78, 10. Douděrová 72, 13. Hezinová 57, 34. Viková 12.