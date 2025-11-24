Cyklokrosaři nechápou odpor kvůli ZOH. Oslabilo by nás to, brání se zimní sporty

Na poslední letní olympiádě v Paříži se rozdalo celkem 329 medailových sad. Pro zimní olympiádu je jich připraveno pouze 116.
Existuje tak velký prostor zimní svátek rozšířit a obohatit o nové sporty. V Miláně a Cortině to bude skialpinismus, pro rok 2030 se zatím nejintenzivněji mluvilo o přespolním běhu a právě cyklokrosu. Jenže proti této iniciativě se nyní postavili zástupci ostatních odvětví.
Jejich postoj mi připadá trošku pokrytecký. A zaráží mě i kvůli tomu, když se podívám na letní olympiádu a vidím, jaké všechny sporty tam jsou – pokud se vůbec dají nazývat sporty.