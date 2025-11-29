Zemanová potřetí za sebou vyhrála cyklokrosový pohár, jasně vládla i v Kolíně

Kristýna Zemanová vyhrála potřetí za sebou celkové hodnocení domácího cyklokrosového poháru. Česká jednička posledních let ovládla v Kolíně i pátý závod HSF Cupu, v němž startovala, a za dva týdny ve finále seriálu v Holích Vrších už nemůže o náskok přijít.

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová v cíli závodu žen v Táboře. | foto: ČTK

Zemanová, jež minulý víkend obsadila v Táboře šesté místo na úvod Světového poháru, zvítězila s náskokem 43 sekund před Annou Panušovou. Před posledním závodem sezony vede členka týmu VIF o 125 bodů před v sobotu pátou Barborou Bukovskou, jež v Táboře vyhrála závod juniorek.

Závod mužů při absenci vedoucích jezdců průběžného pořadí Václava Ježka a Michaela Boroše, kteří se připravují na nedělní závod SP ve Flamanville, vyhrál Kryštof Bažant.

Závod českého poháru HSF System Cup v cyklokrosu

Kolín

Muži: 1. Bažant (Cyklostar Pirelli) 58:04, 2. Konwa (Pol.) -1:22, 3. Fiala (ATT Investments) -1:49, 4. Jindřich (ČEZ Tábor) -2:15, 5. Novotný (Nutrend Specialized) -2:29, 6. Kratochvíl (Cyklostar Pirelli) -2:41
Průběžné pořadí (po 6 ze 7 závodů): 1. Ježek (Brilon) 485, 2. Boroš (Elkov Kasper) 440, 3. Konwa 350

Ženy: 1. Zemanová (VIF) 46:39, 2. Panušová (Brilon) -43, 3. Gottwaldová (Nutrend Specialized) -1:01, 4. Douděrová (Dukla Praha) -1:46, 5. Bukovská (DK Bikeshop) -2:17, 6. Hladíková (Brilon) -2:33
Průběžné pořadí (po 6 ze 7 závodů): 1. Zemanová 500, 2. Bukovská 375, 3. Douděrová 367

