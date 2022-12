Cyklokros pod pecemi. V Dolních Vítkovicích se pojede Evropský pohár.

A nemělo by jít o ojedinělý závod, protože pořadatelům a zástupcům Českého svazu cyklistiky se podařilo s Evropskou cyklistickou unií (UEC) vyjednat pětiletý kontrakt na konání tohoto závodu.

Cyklokrosaři se v někdejším průmyslovém areálu poprvé utkali loni v rámci Oderského poháru, přičemž vyhrál Jakub Ťoupalík.

„Loňský závod byl zkušební, ale na základě reakcí cyklokrosařů jsme se jednoznačně rozhodli pokračovat,“ uvedl stavitel trati Radovan Šťastný.

Dodal, že k letošnímu zatraktivnění trasy mu pomohla i náhoda, když potkal Jana Světlíka, majitele podniku Vítkovice Holding, jenž stál u přeměny průmyslových Dolních Vítkovic v areál určený k odpočinku.

„Ten mi řekl, že pokud budeme chtít dělat závod znovu, rozhodně musíme projet jednou z hal. Díky tomu naše trať prochází kolem vysoké pece číslo čtyři,“ zmínil Šťastný jednu z hlavních novinek.

Závodní okruh měří tři kilometry a střídá se na něm sedm povrchů.

„Startujeme na dlažebních kostkách, přejíždíme asfalt, dostáváme se na hlínu a trávu, z ní postupně jedeme přes asfaltovou cestu a technické depo do písku. Poté na šotolinu, ze které závodníci vyjedou na dřevěný most,“ popsal trasu Radovan Šťastný. „Jestli se nepletu, máme snad všechno. Samozřejmě, pokud nebude sníh a led, což v prosinci být může.“

Z loňska zůstává na trati podle Šťastného zřejmě nejstrmější schodiště v české kotlině. „Nic takového nikde jinde není. Skoro bych řekl, že je to něco na pomezí toboganu, výtahu a schodiště,“ dodal s nadsázkou Šťastný.

Evropský pohár je určen především kadetským a juniorským kategoriím a mužům a ženám do 23 let. „Jde nám o to, aby co nejvíce mladých krosařů mělo možnost závodit v kvalitní mezinárodní konkurenci,“ řekl ředitel závodu Miloš Židík. „Ostravské závody jsou v kalendáři UCI na úrovni C2, což je příležitost získat body do mezinárodního žebříčku i slušné prize money, na které by ve Světovém poháru v konkurenci belgických a holandských jezdců naši mladí cyklisté jen těžko dosáhli.“

V Ostravě budou soutěžit také žáci a žákyně do 15 let, ženy a muži Masters i nejprestižnější kategorie Elite, byť už mimo úroveň C2.

Organizátoři mají zatím 54 přihlášek z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Zájem dorazit mají i cyklokrosaři z Itálie a Bulharska.

„Týden před naší akcí je v Rýmařově poslední závod cyklokrosového TOI TOI Cupu dospělých a mistrovství republiky žáků. Po něm by počet zájemců o start na našem závodě měl být masivnější,“ uvedl Miloš Židlík.

