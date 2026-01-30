Česká štafeta byla na úvod MS cyklokrosařů šestá, vyhráli domácí Nizozemci

Češi, kteří byli loni ve francouzském Liévin pátí, nastoupili v sestavě František Hojka, Kateřina Hladíková, David Svoboda, Eva Drhová, Kristýna Zemanová a Maximilian Kerl, tedy bez zástupce z mužské elity.
Hojka zvládl svůj úsek jako pátý nejlepší. Poté se česká štafeta pohybovala mezi sedmým až 10. místem. Finišman Kerl, jemuž předávala štafetu Zemanová, přespurtoval v závěru Španěla Kevina Suáreze a vybojoval šesté místo.
„Závěr byl strhující a z českého pohledu krásný. Měli jsme vybranou možná trošku silnější štafetu, ale dorazily nějaké omluvenky. Takže šesté místo beru,“ citoval svazový web reprezentačního trenéra Michala Bednáře, jenž nechal mimo sestavu Michaela Boroše, úřadujícího českého šampiona Kryštofa Bažanta i juniorskou mistryni Evropy a vicemistryni světa Barboru Bukovskou.
Na nové šampiony ztratila česká štafeta téměř dvě minuty, za bronzovými Belgičany zaostala o minutu a čtvrt. „Proti loňskému mistrovství světa jsme si o jednu pozici pohoršili. Nicméně štafety byly hodně kvalitně obsazené, proto jsme s konečným výsledkem spokojení,“ doplnil Bednář.
„Celý tým odvedl skvělou práci. Můj výkon mohl být malinko lepší, neměla jsem úplně dobré nohy, ale jako rozjetí před zítřejším závodem to vnímám pozitivně. Zítra je jiný den a jiný závod a věřím, že to bude dobré. Trať je hodně těžká a poctivá. Je ale připravena moc hezky,“ uvedla Zemanová pro server mtbs.cz.
Vítězní Nizozemci (Guus van den Eijnden, Delano Heeren, Isis Versluisová, Leonie Bentveldová, Shirin van Anrooijová a Tibor del Grosso) byli nejrychlejší na prvním úseku. Pak dlouho vedli Italové, ale Van Anrooijová s Del Grossem dovedli domácí sestavu k očekávanému triumfu.
Druzí Italové měli v cíli manko 16 sekund, Belgičané byli ještě o dalších 21 sekund pomalejší, ale o pouhé čtyři sekundy předčili Brity. Ještě po čtvrtém úseku druhá sestava Slovenska obsadila nakonec deváté místo.
Šampionát, na němž se představí 16 českých reprezentantů, bude pokračovat v sobotu, kdy pojedou o medaile juniorky, muži do 23 let a ženy elitní kategorie. V neděli jsou na programu závody juniorů, žen do 23 let a elitní kategorie mužů.
Mistrovství světa v cyklokrosu v Hulstu - štafety (19,6 km):
1. Nizozemsko (Van den Eijnden, Heeren, Versluisová, Bentveldová, Van Anrooijová, Del Grosso) 47:06, 2. Itálie (Grigolini, Viezzi, Casasolaová, Ferriová, Pellizottiová, Fontana) -16, 3. Belgie (Moorsová, De Bruyckere, Brouwersová, Van Lee, Peetersová, Vandeputte) -37, ...6. Česko (Hojka, Hladíková, Svoboda, Drhová, Zemanová, Kerl) -1:53.