Cyklokrosaři se pokusí po pěti letech přivézt medaili z mistrovství světa

Oficiálně zahájila MS ve čtvrtek večer z pozice viceprezidentky Mezinárodní cyklistické federace (UCI) Kateřina Nash, která bude v Arkansasu českou nadějí v sobotním závodě elitní kategorie žen. Čtyřiačtyřicetiletá závodnice získala dva bronzy v letech 2011 a 2017.

Mezi mužskou elitou bude jediným českým zástupcem pětinásobný republikový šampion Michael Boroš. „Chtěl bych být v první desítce. Po dlouhé době se v sezoně cítím zase dobře, tak doufám, že se mi to konečně podaří,“ přál si Boroš, který dojel v roce 2017 sedmý.

Osmnáctiletá Kristýna Zemanová, která je aktuální domácí šampionkou mezi ženami, pojede v kategorii do 23 let. „Ráda bych přivezla nějaké pěkné umístění. Na Evropě jsem byla osmá, tak teď kdyby to bylo do pětky, bylo by to parádní. Ale spokojená budu i s desítkou,“ uvedla Zemanová.

Program MS ve Fayetteville (SEČ) Pátek 28. ledna

19:30 týmové štafety Sobota 29. ledna

18:00 juniorky (Dlasková, Hanáková, Hladíková, Jeřábková, Kopecky)

20:00 muži do 23 let (Fiala, Stránský)

21:30 ženy elite (Nash). Neděle 30. ledna

18:00 junioři (Hojka, Ježek, Novotný)

20:00 ženy do 23 let (Zemanová)

21:30 muži elite (Boroš)

Nejpočetnější zastoupení budou mít české barvy v závodě juniorek, do něhož zasáhne pětice reprezentantek.

Trať v Centennial Parku se reprezentačnímu trenérovi Petru Kloučkovi zamlouvala. „Je to pěkná a rychlá trať, ale s hodně velikým převýšením. Já jsem ještě nic takového v terénu neviděl,“ konstatoval Klouček.

„Je tam jeden hodně dlouhý kopec, řekl bych tak čtyři sta metrů, a několik kratších. A také jeden menší před pětatřiceti schody, za nimiž následuje velmi prudký sjezd. Nevím, k čemu bych to přirovnal, žádný jiný okruh mi to nepřipomíná,“ uvedl Klouček. „Věřím, že se každý se závodem popere, jak nejlépe dokáže, a nechá na té trati všechno,“ dodal trenér.

Již dnes je na programu testovací závod týmových štafet. S ohledem na potíže s koronavirem ho pojede jen kvarteto závodníků z původně zamýšlených šesti. České barvy budou hájit Matyáš Fiala, Boroš, Zemanová a Nash, která bude finišmankou. Každý jezdec absolvuje na tříkilometrové trati jeden okruh.

„Mám štafety moc ráda, takže se těším. Škoda, že je tady málo závodníků, myslím, že v těch šesti lidech by to bylo lepší, protože jestli to má pokračovat i na dalších mistrácích, tak by bylo lepší, kdyby premiéra byla ve finální podobě. UCI, když už něco začne dělat, tak to chce dělat pořádně,“ řekla serveru mtbs.cz Nash,

Loni se při omezeném programu MS jelo v Ostende pouze ve čtyřech kategoriích a ve všech slavili zlato Nizozemci. Mezi elitou byli nejlepší Lucinda Brandová a Mathieu van der Poel. Všestranný Van der Poel dovršil hattrick a vyhrál počtvrté v kariéře. V USA se však nepředstaví stejně jako trojnásobný šampion Wout van Aert z Belgie. Posledním, kdo získal titul před touto dvojicí, byl v roce 2014 Zdeněk Štybar.