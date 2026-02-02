Obě závodnice vstupovaly do medailového klání v nizozemském Hulstu s ambicemi být jeho ústředními postavami. Nakonec jimi skutečně byly. Avšak z úplně jiných důvodů, než si vysnily.
Riberollovou totiž nechtěný kontakt s Češkou tak rozlítil, že zapomněla na na boj o medaile i na vyhlášenou cyklistickou fair play. Místo aby popadla kolo a snažila se vzniklou ztrátou smazat, došla k Zemanové a prudce do ni strčila.
Rozhodčím okamžik viditelný i v televizním přenosu neunikl a okamžitě belgickou šampionku diskvalifikovali. Když ji ale chtěli při průjezdu depem zastavit, ignorovala je a šlapala dál.
O to podivnější bylo, když ji za okamžik zachytily kamery, jak sedí na kraji na tratě s kolem položeným vedle sebe a drží se za hlavu. Belgická Sporza reportovala, že Riberollová prodělala panickou ataku a odvezli ji do nemocnice kvůli bolesti na hrudi.
Vyšetření nakonec odhalila lehký otřes mozku. Riberollová se v neděli k incidentu vyjádřila.
„Co se týče mého zdraví, vše je v pořádku, cítím pouze bolest hlavy. Co se týče mé diskvalifikace, mé jednání v závodě nebylo správné. Přijímám verdikt rozhodčích a omlouvám se zúčastněné závodnici,“ zakončila příspěvek strohou omluvou.
„Bohužel, kvůli této přehnané agresi se závod úplně pokazil, zdržení bylo velké. Navíc jsem měla problémy s přehazovačkou a než se mi to nějak povedlo dát dohromady, bylo vše ztracené. Pak už mi chyběla větší motivace o něco bojovat,“ popsala incident ze svého pohledu Zemanová.
Závod dokončila zklamaná na 11. místě.