Rozčílená Belgičanka strčila do Zemanové, pak přišla diskvalifikace a panická ataka

Autor:
  13:01
Boj o pódium na světovém šampionátu vrcholil, cyklokrosařky měly v závodě žen před sebou poslední okruh a kousek. Na náročné, uklouzané trati se Kristýně Zemanové při pokusu o předjetí smeklo kolo. V pádu podrazila i Marion Norbert Riberollovou vedle sebe. Česká šampionka se hned zvedla a chtěla pokračovat dál, ale Belgičanka měla jiné plány.
Marion Norbert Riberollová v závodě žen na cyklokrosovém mistrovství světa v...

Marion Norbert Riberollová v závodě žen na cyklokrosovém mistrovství světa v Hulstu. | foto: Profimedia.cz

Barbora Bukovská se zlatou medailí ze závodu juniorek na cyklokrosovém...
Barbora Bukovská a Lise Revolová v závodě juniorek na mistrovství světa.
Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa v...
Barbora Bukovská slaví titul juniorské mistryně světa v cyklokrosu.
7 fotografií

Obě závodnice vstupovaly do medailového klání v nizozemském Hulstu s ambicemi být jeho ústředními postavami. Nakonec jimi skutečně byly. Avšak z úplně jiných důvodů, než si vysnily.

Riberollovou totiž nechtěný kontakt s Češkou tak rozlítil, že zapomněla na na boj o medaile i na vyhlášenou cyklistickou fair play. Místo aby popadla kolo a snažila se vzniklou ztrátou smazat, došla k Zemanové a prudce do ni strčila.

České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz

Rozhodčím okamžik viditelný i v televizním přenosu neunikl a okamžitě belgickou šampionku diskvalifikovali. Když ji ale chtěli při průjezdu depem zastavit, ignorovala je a šlapala dál.

O to podivnější bylo, když ji za okamžik zachytily kamery, jak sedí na kraji na tratě s kolem položeným vedle sebe a drží se za hlavu. Belgická Sporza reportovala, že Riberollová prodělala panickou ataku a odvezli ji do nemocnice kvůli bolesti na hrudi.

Vyšetření nakonec odhalila lehký otřes mozku. Riberollová se v neděli k incidentu vyjádřila.

„Co se týče mého zdraví, vše je v pořádku, cítím pouze bolest hlavy. Co se týče mé diskvalifikace, mé jednání v závodě nebylo správné. Přijímám verdikt rozhodčích a omlouvám se zúčastněné závodnici,“ zakončila příspěvek strohou omluvou.

„Bohužel, kvůli této přehnané agresi se závod úplně pokazil, zdržení bylo velké. Navíc jsem měla problémy s přehazovačkou a než se mi to nějak povedlo dát dohromady, bylo vše ztracené. Pak už mi chyběla větší motivace o něco bojovat,“ popsala incident ze svého pohledu Zemanová.

Závod dokončila zklamaná na 11. místě.

