Do Dánska pro medaile. Prorazí někdo van der Poelovu dominanci?

Může někdo porazit Mathieu van der Poela?



Ta otázka zaznívala před každým startem cyklokrosového závodu v této sezoně.

A ptají se na ni všichni i před mistrovstvím světa.

Často se říká, že jediným, kdo může Mathieu van der Poela porazit, je Mathieu van der Poel.

V této cyklokrosové sezoně ovládl tenhle nizozemský démon neuvěřitelných 25 závodů. Nastoupil do 27…

TRADIČNÍ OBRÁZEK. Mathieu van der Poel slaví další triumf.

„Myslím, že můžu přijet na mistrovství světa s určitým sebevědomím,“ usmívá se. „Pro duhový dres jsem udělal všechno, absolvoval jsem i tréninkový kemp. Měl bych být v nejlepší formě, tak snad to tak bude,“ říká.



Snad.

Už třikrát se v minulých letech přesvědčil, že absolutní dominance po čas celé zimy ještě neznamená první místo na největším závodě roku.

Když v roce 2015 přešel tento Nizozemec spolu s Woutem van Aertem z kategorie do 23 let do té elitní mužské, v Táboře se po technických problémech svého soupeře stal nejmladším mistrem světa v historii.

Zdálo se, že na několik dalších let je o duhový dres postaráno. Jenže od té doby jako by byl světový šampionát pro van der Poela zakletý.

Třikrát ho na něm porazil vždy skvěle nachystaný van Aert.

V roce 2016 oba spadli, pro van der Poela to ale v Zolderu nebyl jediný problém. Byl vyčpělý, bez šťávy, dojel pátý.

O rok později ho v Lucembursku z bitvy o duhu vyřadily defekty.

Wout Van Aert fotografovaný vícenásobnou expozicí v závodě světového poháru v táboře.

No a loni van der Poel vyhrál evropský šampionát, Světový pohár, seriál Superprestige i DVV Trofee. Ale na mistrovství světa byl jako student, který se zapomněl naučit na státnice. Když van Aert ujel v prvních dvou kolech, bylo po závodě.



Letošní dominance je ještě o kus viditelnější. Van Aert totiž v žádném závodě, ve kterém spolu jeli, van der Poela neporazil.

„Pro Mathiueho je cyklistika hra. A musíme brát v potaz, že nemá úplně nejhorší geny,“ smál se Švýcar Julien Taramarcaz s odkazem na van der Poelova dědečka Raymonda Poulidora nebo otce Adriho, který je rovněž cyklokrosovým mistrem světa.

„Wout má zase úžasný motor. Pokud mu dáte trochu volného místa, on vaše zaváhání bez milosti potrestá,“ prozradil Švýcar zase na adresu van Aerta.

„A tak opravdu, jediný člověk, který dokáže Mathieuho porazit, je on sám,“ říká Spencer Powlinson, uznávaný britský novinář.

Z logiky věci by měl vyhrát i v neděli.

Ale dokáže to?

Deset favoritek

Ženský závod by měl být o dost větší drama.

Většina odborníků se shoduje, že do Bogense dorazí nejnabitější ženské pole v historii.

O vítězný hattrick pojede Sanne Cantová. A překazit jí ho reálně může téměř deset cyklokrosařek.

Třeba Lucinda Brandová, která o víkendu ovládla poslední závod Světového poháru v Hoogeheide.

Nebo po zranění se vracející sedminásobná královna Marianne Vosová, která letos ovládla celkové pořadí Světového poháru.

Anebo věčně čekající Katie Comptonová.

Návrat po 21 letech Nejlepší světový cyklokros se do Dánska vrací po 21 letech. Tehdy v Middelfartu brali Češi jedinou medaili – v mužském závodě do 23 let dojel za jistým Svenem Nysem a Bartem Wellensem třetí Petr Dlask – současný trenér českého týmu. Tentokrát světový šampionát hostí malé přístavní městečko Bogense na třetím největším dánském ostrově Funen. Malebné městečko v posledních letech několikrát hostilo i závody Světového poháru. Tamní trať je rychlá a technická s dlouhým a větrným úsekem na pobřeží. Nabízí i spoustu prudkých výjezdů a sjezdů, kde bude důležitá technika. „Trať je netypická, napůl trochu švýcarská. Je to sice placka, ale s několika velbloudy, s krátkými výběhy a seběhy a několika můstky,“ říká reprezentační trenér Petr Dlask a pokračuje: „Asi se bude jezdit převážně v háku, kde se může jezdec snadno schovat. Ale klidně může odjet i osamocený a silný jedinec. Bude rozhodovat, jaké bude počasí. Teplota by měla být kolem nuly, nepříjemný bude hlavně studený vítr, který vane od moře.“

Pohodová Američanka má už doma čtyři stříbra a jeden bronz.

Na zlato už ale čeká více než deset let a mezitím bojuje se soupeřkami i vlastním tělem.

Minulý víkend na finále Světového poháru Katie Comptonová ukázala, že se s ní ještě musí počítat. Dojela druhá a sama říkala, že jela na 80 procent, aby se šetřila na tento víkend.

„A zároveň jsem nechtěla, ať zase dostanu astmatický záchvat. Musela jsem si na to dávat pozor,“ popisovala.

Co teprve, jestli v sobotu předvede stoprocentní představení?

„Vím, že to ještě dokážu. Jen musím jet chytře, poslouchat své tělo, nesmím dělat unáhlená rozhodnutí. Moje tělo pak rozhoduje hodně rychle,“ směje se.

„Je to nejméně předvídatelná disciplína. Ženské pole bylo letos tak vyrovnané, že je těžké vybrat jednu závodnici,“ říká Chris Case, editor cyklistického webu Velonews. „Vyhrát může deset závodnic. Žádná z nich nebyla nijak dominantní.“

Pojede i Nash

Do Dánska míří i dvacítka českých reprezentantů.

Největší šance se dávají juniorům, kde se sešla silná generace kolem Jakuba Ťoupalíka, Tomáše Ježka nebo Jana Zatloukala. „Honza jezdí pravidelně do desítky, má na to a může mu to sednout,“ soudí pro cyklokros.cz reprezentační kouč Petr Dlask.

V kategorii žen do 23 let může o medaili jet Jana Czeczinkarová, která sice o Vánocích marodila, ale už by měla být kompletně v pořádku.

V mužské kategorii do 23 let se hodně věří Tomáši Kopeckému, který na této trati vyhrál před rokem.

Český cyklokrosař Tomáš Kopecký v cíli závodu do 23 let v Táboře

„A to to nebyla trať přímo pro něj, ale nakonec mu to sedlo. Před čtrnácti dny v Pont-Chateau bojoval o bednu, kde ukázal velmi dobrou formu. Pokud by to byla první desítka, bylo by to super. V Hoogerheide zajel i Pepa Jelínek, kde skončil čtrnáctý,“ upozorňuje trenér na jezdce kategorie U23.



Mezi muži bude na elitní desítku útočit český šampion Michael Boroš.

A v nepředvídatelném závodě žen se kromě Pavly Havlíkové a Karly Štěpánové představí i nestárnoucí Kateřina Nash.

„Medaile by byla překvapením. To by musely být v Bogense hodně těžké podmínky. A navíc je znát i její věk. Katka odjela v Hoogerheide super závod, ale v tuto chvíli jsou tam mladší a dravější závodnice,“ říká Dlask. „Ale kdo ví? Je to světový šampionát, který nezvládne spousta favoritů, a pokaždé překvapí někdo, se kterým se moc nepočítalo.“

Třeba tentokrát Češi?