Osmý titul, Boroš ční nad legendami: Beru to s nadhledem, vítězili v jiné době

„Vnímám to, ale oba dosáhli svých úspěchů v trochu jiné době, takže to beru s určitým nadhledem. Navíc kdyby Zdeněk Štybar pokračoval dál v terénu, asi by ještě pár dalších prvenství přidal,“ řekl čerstvě osminásobný mistr republiky Boroš po svém jasném vítězství.

Při něm se v Jičíně v prvním kole vyvezl za týmovým kolegou Jakubem Kubou, aby poté obkroužil zbytek závodu nikým neohrožován.

Jaký je pro vás osmý titul?

Zebe, ale užívám si to. Vítězství je vždycky obtížné.

Jak vám vyhovovala jičínská trať?

Úplně mi nesedla. Radši bych měl trochu tepleji a víc bahna, ale nakonec jsem se s tím popral. Během závodu trochu měkla, tvořilo se větší a větší bahno, takže člověk musel být stále v pozoru a na změny reagovat.

V čele závodu jste byl od startu, od druhého kola jste jel úplně sám. Taktika?

Nechtěl jsem rozhodnutí nechávat až na poslední kolo, mohlo by se stát cokoliv. Takhle jsem měl celý závod pod kontrolou.

Michael Boroš vyjíždí kopec na mistrovství republiky v cyklokrosu v Jičíně, kde získal rekordní osmý titul.

Jak jste na tom s formou po náročném vánočním turné, které jste na přelomu roku absolvoval v zahraničí?

Není ještě na takové úrovni, jakou bych si představoval, ale věřím, že do mistrovství světa se to zlepší.

I s výsledkem oproti minulému šampionátu, na kterém jste skončil na výborném sedmém místě?

Pokusím se o to, ale bude to náročné.