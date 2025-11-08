Dárek k sedmnáctinám. Cyklokrosařka Bukovská je juniorskou mistryní Evropy

Autor: ,
  13:19
Barbora Bukovská vybojovala mezi juniorkami zlatou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu. Týden po 17. narozeninách suverénně vyhrála závod v belgickém Middelkerke a vylepšila loňské evropské stříbro. Medaili přidala do sbírky, v níž má také úspěchy ze šampionátů na horských kolech.
Fotogalerie4

Barbora Bukovská jako juniorská mistryně Evropy | foto: Filip Bezděk/ČSC

Bukovská, jež oslavila sedmnáctiny minulou neděli, se po startu z první řady propadla, ale po stíhací jízdě se probojovala do čela a nakonec zvítězila zcela suverénně.

Druhá Nizozemka Nynke Jochemsová ztratila na talentovanou Češku po čtyřech kolech 49 sekund, bronzová Italka Nicole Azzettiová další tři vteřiny.

Po první sezoně mezi juniorkami rozšířila Bukovská svou medailovou sbírku na šest: vedle stříbra z loňského ME má stejný kov z únorového mistrovství světa, mezi juniorskými bikerkami byla druhá v shorttracku a dvakrát třetí v cross country: na evropském i světovém šampionátu.

Ačkoli jí v sobotním závodě na trati v Middelkerke nevyšel start, roli favoritky nakonec splnila. Proč zpočátku zaváhala, nevěděla. „Řekla bych, že jsem se zničehonic přestala soustředit. Najednou jsem trošku vypadla, pak jsem se ale chytila a jela jsem,“ popsala v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky.

Na začátku druhého kola už byla v popředí. „Dojela jsem si to a pak jsem šla co nejdříve před ně,“ dodala nová šampionka, byť jak podotkla, na písku moc natrénováno nemá.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu

Middelkerke (Belgie):

Juniorky: 1. Bukovská (ČR) 37:30, 2. Jochemsová (Niz.) -49, 3. Azzettiová (It.) -52, ...7. Šíslová -1:22, 10. Drhová -1:38, 15. Grohová -2:18, 26. Rothbauerová (všechny ČR) -4:03.

13:00 muži do 23 let,
15:00 ženy elite.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tottenham vs. Manchester Utd.Fotbal - 11. kolo - 8. 11. 2025:Tottenham vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.00
  • 4.00
  • 1.45
Kroměříž vs. Ostrava BFotbal - 16. kolo - 8. 11. 2025:Kroměříž vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.20
  • 2.80
Domažlice vs. Bohemians BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2025:Domažlice vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.10
Most/Souš vs. VelvaryFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2025:Most/Souš vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.33
  • 4.09
  • 6.16
Česká Lípa vs. Teplice BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2025:Česká Lípa vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Hlubina vs. Frýdek-MístekFotbal - 15. kolo - 8. 11. 2025:Hlubina vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Sledujeme online
Momentka z utkání mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Harry Maguire se...

Oba týmy bojují o pohárové příčky, kdo bude úspěšnější? V jedenáctém kole anglické Premier League hraje šestý Tottenham s osmým Manchesterem United. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

8. listopadu 2025  13:30

Dárek k sedmnáctinám. Cyklokrosařka Bukovská je juniorskou mistryní Evropy

Barbora Bukovská jako juniorská mistryně Evropy

Barbora Bukovská vybojovala mezi juniorkami zlatou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu. Týden po 17. narozeninách suverénně vyhrála závod v belgickém Middelkerke a vylepšila loňské evropské...

8. listopadu 2025  13:19

Když se skloubí basket a jaderná fyzika. Neefektivní střely eliminuji, říká Grill

Děčínský křídelník Michal Grill během utkání s Olomouckem.

Nedávno zvažoval, že s profesionálním basketbalem sekne, najednou se v 19 letech objevuje křídelník Michal Grill v základní rotaci Děčína, jednoho z nejlepších ligových týmů v Česku. „Trápil jsem se,...

8. listopadu 2025  12:56

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Spadl jsi? To nikoho nezajímá. Vacek o rybaření, penězích i startu na Tour

Premium
Český cyklista Mathias Vacek

Páni, ten má sílu! Při květnovém Giru peloton užasle sledoval nasazení třiadvacetiletého českého mladíka. Mathias Vacek vozil bílý dres, stal se klíčovým pomocníkem Madse Pedersena, vyrážel do úniků....

8. listopadu 2025

První desítka Kouskové utekla, v Šen-čenu skončila česká golfistka třináctá

Česká golfistka Sára Kousková.

Česká golfová jednička Sára Kousková na turnaji Ladies European Tour v Šen-čenu neudržela v posledním kole osmé místo a skončila třináctá. Zatímco v sobotu zahrála 67 ran, šest pod par, dnes zapsala...

8. listopadu 2025  11:32

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

POHLED: Jen ji nechte, ať ty medaile přiveze. Proč je trest Simonové mírný

Biatlonistka Julia Simonová slaví první místo Francie ve štafetě na MS v Novém...

Je to verdikt ve stylu rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Disciplinární komise Francouzské lyžařské asociace vyměřila biatlonistce Julii Simonové šestiměsíční zákaz startu. Ale z toho pět...

8. listopadu 2025

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Vysíláme
Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Krejčí se proti Torontu neprosadil, Atlanta prohrála. Za obhájce zazářil Adetokunbo

Zaccharie Risacher z Atlanty skáče ke koši Toronto Raptors.

Basketbalisté Atlanty v NBA Cupu ztratili proti Torontu až třináctibodový náskok a prohráli 97:109. Vít Krejčí se během necelých 18 minut na hřišti střelecky neprosadil, měl čtyři doskoky a dvě...

8. listopadu 2025  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kapitán Lvů o losu Ligy mistrů: Perugia je nejlepší na světě, ale není děsivá

Ústí nad Labem, 23.10. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha, 1. kolo...

Chystá se další volejbalová jízda! Po senzaci české reprezentace na mistrovství světa, tedy čtvrtém místě, se na klubové scéně zkusí vytáhnout i Lvi Praha. Úřadující čeští šampioni totiž v prosinci...

8. listopadu 2025  8:17

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.