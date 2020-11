Mistrem Evropy v cyklokrosu se stal favorizovaný Belgičan Iserbyt

Třiadvacetiletý Iserbyt si pro první velký triumf mezi elitou dojel naprosto přesvědčivým způsobem. Spolu s krajany proměnil závod tak trochu v belgický šampionát a kontroloval dění v čele. Postupně se ho dokázal držet jen Vanthourenhout, v sedmém z devíti okruhů však odpadl i on a musel hlídat stříbro před Van der Haarem.

„Byl to takový vylučovací závod. Soupeři postupně odpadali. Michael se mě dlouho držel a byl dneska opravdu hodně silný. Ale bylo to jedině dobře pro vývoj celého závodu, že se mě dokázal tak dlouho držet. Mám velkou radost z tohohle dresu šampiona, protože to pro mě byl jeden z cílů sezony,“ řekl Iserbyt, který dojel loni druhý za Nizozemcem Mathieuem van der Poelem. Ten po završení zlatého hattricku z ME letos nestartoval.

V první desítce skončilo sedm Belgičanů. Nejlepší český závodník posledních let Michael Boroš závod nedokončil. Druhý český zástupce ve startovním poli Daniel Mayer byl s téměř šestiminutovou ztrátou sedmadvacátý.

V závodu žen do 23 let zvítězila Pieterseová o osm sekund před Maďarkou Katou Blankou Vasovou a svou krajankou Manon Bakkerovou, která zůstala zpět o další dvě vteřiny. Tereza Vaníčková byla s téměř čtyřminutovým mankem na vítězku osmnáctá, hned za ní přijela do cíle Elizabeth Ungermanová. Na šampionátu, kde se kvůli boji s pandemií koronaviru nepředstavili junioři a juniorky, šlo o nejlepší česká umístění.