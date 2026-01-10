Suverénní triumf. Cyklokrosařka Zemanová si dojela pro pátý domácí titul

Zemanová potvrdila roli dlouhodobé české jedničky. V Ostravě, kde se jelo o domácí cyklokrosové tituly poprvé, zvítězila dvaadvacetiletá závodnice týmu VIF stylem start - cíl. Hladíková na ni ztratila minutu a půl, Gottwaldová ještě dalších 31 sekund.
Ve 13 hodin odstartoval závod mužů, z něhož se na poslední chvíli odhlásil kvůli zdravotním problémům Michael Boroš, jenž se loni v Jičíně rekordním osmým titulem odpoutal od Zdeňka Štybara a Radomíra Šimůnka staršího.
V závodech juniorů zvítězili Antonín John a Barbora Bukovská.
Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Ostravě:
Ženy elite (18,6 km): 1. Zemanová (VIF) 52:32, 2. Hladíková (Brilon) -1:30, 3. Gottwaldová (Nutrend Specialized) -2:01.
Junioři (15,5 km): 1. A. John 40:37, 2. D. Svoboda (oba Brilon) -8, 3. Vorel (Prodoli) -1:26.
Juniorky (15,5 km): 1. Bukovská (DK Bikeshop) 44:46, 2. Grohová (Dukla Praha) -28, 3. Šíslová (Lyko Klub Prachatice) -1:00.
13:00 muži elite.