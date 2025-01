Cyklokrosařka Zemanová si s náskokem dojela pro čtvrtý domácí titul za sebou

Jednadvacetiletá Zemanová se v mrazivém počasí na blátě a sněhu vzdalovala soupeřkám hned od začátku a pro očekávaný triumf si dojela s přehledem a bez větších potíží. Před Douděrovou zvítězila s takřka minutovým náskokem. Spěšná, která obhájila bronz, byla ještě o čtvrt minuty pomalejší.

Staronová šampionka měla z dalšího domácího titulu velkou radost. „Zní to krásně. Po tom, co jsem si v sezoně prožila, je to nejemotivnější a nejcennější z těch čtyř titulů. Na závod jsem se těšila a užila jsem si ho. I když trať byla zrádná, zvládla jsem ho bez větších problémů,“ pochvalovala si Zemanová, jenž se v průběhu sezony potýkala s následky onemocnění covidem.

Ve 13:20 odstartuje závod mužů. Michael Boroš bude usilovat o rekordní osmý titul, jímž se může odpoutat od Zdeňka Štybara a Radomíra Šimůnka staršího.