Cyklokrosový šampion trpí: Můžu jet půl kola naplno, pak musím zvolnit

„Není to dobré, spíš frustrující. V poslední době pro mě není cyklokros velká zábava,“ uznal. „Jedinou věcí, nad kterou během závodu přemýšlím, je bolest zad. Můžu jet půl kola naplno, jak bych chtěl, ale pak musím zvolnit. Hrozně mě to štve.“

Trpěl minulý víkend v Zonhovenu i o pár dní dříve v Koksijde.

I proto raději odjel do prosluněné španělské Dénie, kde se posledních pár dní projížděl na silnici.

„Je to vážně hrozné, ale děje se mi to už rok a půl. Vlastně od toho pádu na olympiádě v Tokiu. Museli jsme potom na podzim něco přehlédnout v rehabilitaci, protože se očividně něco pokazilo. Pořád totiž nedokážu říct, co bolest způsobuje,“ prozradil belgickému deníku Het Nieuwsblad.

Jeho karambol na horském kole v Tokiu byl vážně hrůzostrašný.

Tehdy van der Poel nezvládl na olympijském okruhu jednu z technických sekcí a přeletěl přes řídítka.

Sice se zvedl a v závodě ještě pár kol pokračoval, ale nakřáplá záda ho do cíle nepustila.

Od té doby s nimi bojuje.

Už minulou zimu musel zkrátit svou cyklokrosovou sezonu, protože se bolest prostě nedala vydržet.

Nedokázal vydržet hodinu v plném tempu, sesedat z kola, brát si ho na rameno, znovu a znovu.

To, co kdysi tak miloval, si teď absolutně znechutil.

Na silnici se zdálo, že ho záda až tak neomezují. Vyhrál úvodní etapu na Giru, oblékl si růžový dres, pak podruhé kraloval i monumentální klasice Kolem Flander, jenže v létě už ho záda skřípla znovu.

Na Tour byl jen stínem sama sebe. V půlce druhého týdne ji opustil.

Vyčerpaný, zklamaný.

Vzal si několikaměsíční pauzu, ale ani oddech očividně nepomohl. V blátě teď znovu trpí, i proto vůbec není jisté, jestli se na začátku února postaví v bitvě o další titul mistra světa Woutu van Aertovi.

„Věřím, že jo. Doufám, že s ním dokážu bojovat v plné síle, i když ta bolest tady znovu je. Bude už nejspíš navždy mou Achillovou patou. Na silnici to tolik nebolí, ale v cyklokrosu a na horských kolech je to horší. Pořád doufám, že na biku pojedu olympiádu v Paříži, ale pokud mě budou záda pořád trápit, možná se to nestane,“ uvedl.

Jasno má každopádně o svém letošním silničním programu, který stejně jako rival van Aert začne začátkem března na Strade Bianche. Následovat bude kampaň plná klasik – Milán-San Remo, Flandry, Roubaix...

Pak by se měl začít připravovat na jedinou Grand Tour sezony francouzskou Tour.

„Je načase, abych se poprvé dostal až do Paříže. Loni jsem byl po Giru příliš unavený a předloni jsem Tour přerušil kvůli olympiádě v Tokiu,“ vysvětloval.

Na konci roku by pak rád v Glasgow zabojoval o duhový dres. Na trati, která by mu měla sedět.

„Už jsem tam stál na stupních vítězů během mistrovství Evropy (dojel druhý). Světový šampionát je vždycky mým cílem a tentokrát to nebude jinak,“ kývl.

Tak snad to záda vydrží.