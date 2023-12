Česká cyklokrosařka Zemanová byla druhá v belgickém Loenhoutu

Zemanová po životním čtvrtém místě na SP ve Val di Sole vynechala následující tři díly elitního seriálu a po více než dvoutýdenní pauze se vrátila ve středu pátým místem v závodu série Superprestige v Heusden-Zolderu. Na o třináct let starší Cantovou dnes bronzová medailistka z MS a ME do 23 let ztratila 29 sekund.

Mužský závod vyhrál mistr světa Mathieu van der Poel z Nizozemska a připsal si šestý triumf v šestém cyklokrosovém startu. Zdeněk Štybar dokončil Azencross třináctý s tříminutovým odstupem.

Nabitý sváteční cyklokrosový program pokračuje sobotním závodem Světového poháru v Hulstu.