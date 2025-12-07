Hraje Beethovena, z hecu se naučil finsky. Tlakem okolí úspěchy nepřijdou, ví Bažant

Když se měl po základní škole rozhodnout, jestli dá přednost hudbě, nebo cyklistice, sport zvítězil na celé čáře. A byla to dobrá volba. Osmnáctiletý Kryštof Bažant sbírá úspěchy na světové scéně v cyklokrosu i na horském kole a odborníci mu předpovídají zářnou kariéru.
Prvním rokem jezdí v kategorii do 23 let a na nedávném Světovém poháru cyklokrosařů v Táboře se blýskl sedmým místem. Následně slavil premiérovou výhru mezi muži v Českém poháru.

„Chci být úspěšný nejen v Čechách, ale i na světovém poli. Hlavně bych se ale chtěl cyklistikou dál bavit, to je hlavní důvod, proč to dělám,“ říká kudrnatý mladík z Plavů na Jablonecku v rozhovoru pro iDNES.cz.

Pár odpovědí doplní i Jaroslav Žitný, šéf týmu Cyklostar Pirelli, kde vyrůstal mimo jiné i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Cyklokros, nebo horská kola?
To je dobrá otázka. Dilema to určitě je, pořád se to nějak vyvíjí. Obě disciplíny jsou pro mě zatím zhruba stejně důležité. Nějaká specializace samozřejmě přijde, ale finální rozhodnutí zatím nepadlo.

A kdy se to stane?
Bude to muset přijít někdy v horizontu dalšího roku, možná dvou, kdy se mi otevře velká cyklistika a už nebude možné se prosadit na světovém poli v obou disciplínách najednou.

Nemáte vlastně sezonu pořád, když jezdíte obojí?
Ty sezony se dost prolínají, takže volna nebývají úplně dlouhá. Přeskakuje se z cyklokrosového kola na horské a opačně.
Žitný: Biková sezona dřív končila už někdy začátkem září. Obojživelníci si tak mohli trochu odpočinout a pak skočit do cyklokrosu. Od té doby, co horská kola vzal pod sebe nový sponzor, se však závodní sezona prodloužila až do konce října. Navíc v únoru už se jede v Koreji první Světový pohár. Udělali to důmyslně, aby se to překrývalo a cyklokrosaři si jezdili krosy a bikeři zase svoje závody.

Neláká vás i silnice, aby to bylo komplet?
K silnici žádný vztah nemám, protože jsem na ní nikdy pořádně nejezdil. Absolvoval jsem celkem asi jen tři závody, takže na to ještě nemám vyhraněný názor.
Žitný: Pokud se mu podaří udělat světový výsledek, jakože tam spějeme, a dostal by angažmá v prestižním zahraničním týmu, tak by z toho pak samo vyplynulo, že by jezdil i silnici. Protože silnice je královna cyklistiky a všechno se od ní dnes odvíjí.

O vás se už několik let říká, že jste velký talent české cyklistiky. Nesvazuje vás to trochu?
Já si to úplně nepřipouštím, ve finále na sebe největší tlak umím vytvořit já sám. Ale jak říkám, snažím se to nevnímat, protože s tlakem okolí výsledky stejně nepřijdou, takže je zbytečné se tím svazovat a nějak nad tím zdlouhavě přemýšlet.

Bronzový junior Bažant o medailovém štěstí, atmosféře i oslavě spánkem

Jakých svých dosavadních výsledků si nejvíc ceníte?
Asi loňského třetího místa z mistrovství světa v Táboře mezi juniory. A teď nedávno jsem zajel sedmé místo na Světovém poháru v kategorii U23. To bych vypíchl jako moje nejlepší výsledky v cyklokrosu. Na horském kole jsem byl vicemistrem Evropy.

V obou disciplínách se cítíte stejně silný?
Asi bych řekl, že silnější jsem v cyklokrosu, protože jsem v něm byl schopen dosáhnout lepších výsledků.

Nedávno jste vyhrál závod Českého poháru v cyklokrosu mezi muži. Byl to pro vás velký přelom?
To bych úplně neřekl. Určitě je fajn se ukázat i na domácí scéně a při absenci Boroše a Ježka jsem měl cestu k vítězství otevřenou. Šlo spíš o to neudělat nějakou zásadní chybu a nic nepodcenit, což se povedlo. Je to další krok v mé kariéře.

Je z juniorů hodně těžký přechod do kategorie U23, potažmo do mužů?
Subjektivně to nevnímám jako obrovský rozdíl. Závody jsou delší a o něco těžší, ale pořád je to stejná cyklistika. Je jen na mně, abych se přizpůsobil. A pokud jde o tréninky, ty se zvyšují postupně, takže žádný velký skok necítím.

Jaké máte v kategorii U23 ambice?
První sezona je spíš poznávací. Chci se s kategorií seznámit, protože v ní budu čtyři nebo pět let, což je poměrně dlouhá doba. Pokud všechno půjde dobře, v příštích letech bych se chtěl prosadit na světové scéně a udělat nějaké výsledky do top pět nebo top tři na Světovém poháru nebo mistrovství světa. Samozřejmě by se pak dal zvážit i přestup do elitní kategorie.

Než u vás zvítězil sport, věnoval jste se i hudbě, hrál jste na violu. Vezmete ji ještě někdy do ruky?
Ano, hrál jsem na violu a na housle, a ty mám pořád doma, rozhodně se na ně nepráší ve sklepě. Zrovna včera jsem si na ně zahrál.

Prozradíte co?
Naposledy nějaký koncert od Beethovena. Klasických děl je spousta, takže mám nevyčerpatelný repertoár. (Směje se)

Bylo těžké se rozhodnout, jestli půjdete cestou hudby, nebo cyklistiky?
Ani ne. Sport byl u mě vždycky na prvním místě a bylo jasné, že hudební stránka jednou skončí, bylo jen otázkou kdy. U mě to bylo se základní školou, kdy jsem přestal docházet na hodiny. Ale hraní mě baví pořád, není vůbec špatné se odreagovat hudbou.

Taky jste se učil finsky, že?
No jo, to byl takový hec. Vsadil jsem se s kamarádem, kdo se finsky naučí líp a vyhrál jsem. Ale tím to pro mě skončilo. Že bych se finsky učil dál, to ne.

Loni jste prodělal zápal plic. Do jaké míry vás to zabrzdilo?
Celá sezona cyklokrosu tím byla ovlivněná, i ta následující na horských kolech. Jak po fyzické, tak po psychické stránce jsem se z toho sbíral poměrně dlouho. Byl to razantní zásah do mých plánů. Teď je to rok, co jsem dobral antibiotika.

O mistrovství světa v cyklokrosu jste ale nepřišel, že?
Byl jsem tam, ale výsledek zdaleka nebyl tam, kam jsem mířil. Moje výkonnost byla o hodně slabší než rok předtím. Ale postupně jsem se dával dohromady a v letošní sezoně už je to zase tak jako dřív.

Studujete střední školu, jak to jde dohromady s tréninky?
Přestoupil jsem z gymnázia v Jablonci na gymnázium v Tanvaldu. Mám to tam blíž z domova, navíc mám individuální vzdělávací plán. Docházím do školy spíš na nějaké testování, nechodím tam každý den, je to už spíš takový vysokoškolský model. Což mi vyhovuje. Ve škole mi vycházejí vstříc a já se jim to snažím vracet odpovídající školní přípravou.

Jak vypadá váš běžný den?
Teď děláme většinou dvoufázové tréninky, týdně to vydá na deset až patnáct hodin. To je rámec, kam se vždycky trefím. Běžný den vypadá tak, že se jde ráno běhat, pak je snídaně, následuje trénink, pak příprava na závody nebo škola. Ale každý den je to trochu jiné.

Máte nějakého osobního trenéra?
Ano, spolupracuju s Josefem Jelínkem, který mi šije plán na míru. Dřív taky závodil za náš tým.

Jezdíte za tým Cyklostar Pirelli působící na Jablonecku. Je to pro vás výhoda?
Určitě je plus, že to mám v podstatě za domem. Nic není na dlouhé lokty, řešení problémů i banalit je efektivní a rychlé.

Jak dlouho ještě v současném týmu vydržíte, než vás zláká nějaký zahraniční?
Vize přechodu do zahraničního týmu tam určitě je a není mimo realitu, i když se to samozřejmě bude odvíjet od mých výsledků.
Žitný: Jardu Kulhavého jsem měl v týmu šest let a říkal jsem mu: „Jardo, až přijde ten pravý čas a správný tým, tak půjdeš hned. “ A vyplatilo se počkat. Já si myslím, že Kryštof má na to být v tom nejlepším týmu na světě a jeho doba přijde. Nechceme to ale uspěchat.

Mladík Bažant vletěl do cyklokrosu. Půjde ve stopách Kulhavého?

Když padlo jméno Jaroslava Kulhavého, je to pro vás příklad toho, kam byste se mohl ubírat?
Jít ve stopách olympijského vítěze určitě není špatná věc, takže ano. I já bych se chtěl někdy podívat na olympiádu. Tam zatím jezdí jen horská kola. Uvažuje se o zařazení cyklokrosu na zimní olympiádu, ale zatím je to na vodě, zimní sporty se postavily proti. Určitě by to ale zvedlo atraktivitu cyklokrosu a doufám, že to dopadne dobře.

Strávíte Vánoce doma?
Teď poletím na čtrnáct dní trénovat na Mallorku, ale na Vánoce budu doma. A potom hned vyrazím na Světový pohár v cyklokrosu do Belgie. V Čechách je pak v lednu mistrovství republiky a začátkem února se koná světový šampionát a tam to všechno směřujeme.

Jaké máte dlouhodobé cíle?
Chci být úspěšný nejen v Čechách, ale i na světovém poli. To je perspektiva, která mě u toho drží a která mě motivuje. Hlavně bych se ale chtěl cyklistikou dál bavit, to je hlavní důvod, proč to dělám. Zatím jsem šel vždycky postupnými kroky a moje cesta zdaleka není u konce. Myslím, že mám dobře našlápnuto.

