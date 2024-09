Nabídky z Evropy Zemanová odmítá. Letos touží po světovém zlatu

Co se však vůbec nemění, to jsou maximální ambice mladoboleslavské závodnice Kristýny Zemanové, loňské stříbrné medailistky z mistrovství světa do 23 let. „Platí, že s jídlem roste chuť. Na mistrovství světa i Evropy se už teď moc těším. Věřím, že mám natrénováno a povede se to zúročit i v nastupující sezoně,“ uvedla dvacetiletá cyklistka, o níž se dokonce otevřeně hovoří jako o možné zlaté medailistce z budoucího světového šampionátu.

Zkompletovala by tím unikátní sbírku, v kategorii do 23 let se totiž rok po roce zlepšuje. V roce 2023 brala v Nizozemsku světový bronz, letos v Táboře stříbro a v únoru 2025 by mohlo ve francouzském Liévinu přijít zlaté vyvrcholení. „Ty myšlenky samozřejmě takhle směřují,“ přiznala Zemanová. „Sama vím, že to má vzestupnou tendenci. A připomíná mi to i okolí. Ale každá sezona je jiná, každý závod je jiný. Uvidíme, jak se bude vyvíjet ta nová a co bude reálné,“ přemítá.

Mezi starší zatím nechce

V kategorii do 23 let každopádně míní na vrcholných podnicích setrvat, přestože ve Světovém poháru už dokáže důstojně vzdorovat i nejlepší mezinárodní konkurenci mezi ženami. „Myslím, že mi to neuteče a není kam spěchat. Užiju si to ještě ve třiadvacítce, v dalších letech už to bude v elitní kategorii. A to už bude o něčem jiném. Předčasně mezi starší ale nepůjdu,“ prohlásila mladoboleslavská rodačka.

V Boleslavi sídlí i stáj Brilon Racing, za niž česká jednička dlouhé roky závodí. Barvy nemění ani po nedávných zajímavých nabídkách z evropských klubů.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

„Z těch velkých týmů se jich s nabídkou ozvalo pět. A kdybych řekla, jaké to byly, někdo by si asi klepal na hlavu. Ty silniční jsem odmítla rovnou, protože zatím na silnici přecházet nechci. Věřím tomu, že pokud budu mít kvalitní výsledky, tak se ty týmy ozvou znovu,“ svěřila se Kristýna Zemanová.

Jedním z důvodů, proč zatím zůstává doma, je i budoucí studium. Talentovaná závodnice dokončila v roce 2023 gymnázium, na vysokou školu však zatím nevsadila.

„Jen s gymplem se fungovat nedá, s tím nejsem nic. Ráda bych v budoucnu ještě studovala, což skloubit někde ve světě s vrcholovou cyklistikou je hrozně náročné. Ráda bych studium se sportem kombinovala. V únoru bych chtěla podat přihlášky na vysoké školy. Teď začínám už druhý rok bez studia a nerada bych, aby to pak na mně bylo znát,“ uvedla Zemanová.

Kristýna Zemanová se stříbrnou medailí ze závodu žen do 23 let na cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře

Ve světě vrcholového sportu je s podobným uvažováním spíš výjimkou. Protože přestup do ciziny by ji mohl ekonomicky zajistit. „Byl by to velký kariérní posun, ale nastavení mojí hlavy je trochu jiné. Nemám potřebu něco měnit, protože mám všechno, co potřebuju. A zatím mi to takhle funguje. Jsem navíc takový vlastenec. Takže si nedokážu zatím představit, že se musím přestěhovat do Belgie nebo Nizozemska a žiju někde jinde, pryč od rodiny a přátel. A od těch týmů i jasně zaznělo, že v Česku bych určitě zůstat nemohla,“ prozradila Zemanová.