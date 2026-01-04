Cyklokrosařka Zemanová zopakovala osmé místo, Brandová poprvé nevyhrála

  15:30
Cyklokrosařka Kristýna Zemanová dojela na Světovém poháru v belgickém Zonhovenu osmá a zopakovala umístění z předchozího závodu v Dendermonde. V osmém dílu prestižního seriálu skončila neporazitelnost nizozemské hvězdy Lucindy Brandové, kterou předčila její krajanka Ceylin Del Carmen Alvaradová.

Česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová. | foto: Profimedia.cz

Mistryně světa z roku 2020 zvítězila na náročné trati pokryté sněhem o 23 sekund před Brandovou. Třetí skončila další nizozemská závodnice Puck Pieterseová. Zemanová ztratila na vítězku 2:28 minuty. Česká šampionka se i v šestém startu v sezoně Světového poháru probojovala do první desítky.

V průběžném pořadí zůstala Zemanová dvanáctá. Šestatřicetiletá Brandová vede už o 82 bodů před krajankou Aniek van Alphenovou a míří za čtvrtým celkovým triumfem ve Světovém poháru.

Závod Světového poháru v cyklokrosu

Zonhoven (Belgie)

Muži: 1. Van der Poel 59:36, 2. Del Grosso (oba Niz.) -45, 3. Verstrynge -1:03, 4. Vandeputte, 5. Aerts oba -1:18, 6. Vanthourenhout (všichni Belg.) -1:40, ...12. Boroš -2:31, 39. Fiala -8:08, 42. Říman (všichni ČR) -2 kola
Průběžné pořadí SP (po 9 z 12 závodů): 1. Van der Poel 200, 2. Nys (Belg.) 190, 3. Vanthourenhout 187, 4. Sweeck (Belg.) 186, 5. Vandeputte 176, 6. Verstrynge 165, ...22. Boroš 50, 58. Ježek (ČR) 2
Ženy: 1. Alvaradová 51:33, 2. Brandová -23, 3. Pieterseová (všechny Niz.) -49, 4. Fouquenetová (Fr.) -1:27, 5. Van Anrooijová -1:39, 6. Van Alphenová (obě Niz.) -1:46, ...8. Zemanová -2:28, 30. Hladíková (obě ČR) -5:48
Průběžné pořadí SP (po 9 z 12 závodů): 1. Brandová 310, 2. Van Alphenová 228, 3. Fouquenetová 180, 4. Alvaradová 174, 5. Bentveldová (Niz.) 167, 6. Van Anrooijová 160, ...12. Zemanová 113, 53. Hladíková 5

Další díl nové rivality: Bude to jiskřit, vědí Češi. Kanada chce odplatu za dvě tragédie

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

Je tu další osudové setkání. V posledních třech letech čeští hokejisté na juniorských šampionátech nikoho nevyzvali víckrát než Kanadu. Totéž platí i obráceně. Co začalo jedním historickým...

4. ledna 2026  15:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta pouští dva hráče do Jablonce

Sledujeme online
Záložník Nelson Okeke z Bohemians (vlevo) a Lukáš Masopust z Liberce

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

4. ledna 2026  14:59

