Cyklokrosařka Zemanová zopakovala osmé místo, Brandová poprvé nevyhrála

Mistryně světa z roku 2020 zvítězila na náročné trati pokryté sněhem o 23 sekund před Brandovou. Třetí skončila další nizozemská závodnice Puck Pieterseová. Zemanová ztratila na vítězku 2:28 minuty. Česká šampionka se i v šestém startu v sezoně Světového poháru probojovala do první desítky.
V průběžném pořadí zůstala Zemanová dvanáctá. Šestatřicetiletá Brandová vede už o 82 bodů před krajankou Aniek van Alphenovou a míří za čtvrtým celkovým triumfem ve Světovém poháru.
Závod Světového poháru v cyklokrosu
Zonhoven (Belgie)
Muži: 1. Van der Poel 59:36, 2. Del Grosso (oba Niz.) -45, 3. Verstrynge -1:03, 4. Vandeputte, 5. Aerts oba -1:18, 6. Vanthourenhout (všichni Belg.) -1:40, ...12. Boroš -2:31, 39. Fiala -8:08, 42. Říman (všichni ČR) -2 kola