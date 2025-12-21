První Nenizozemka. Cyklokrosařka Zemanová dojela na SP v Koksijde devátá

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová dojela v závodě Světového poháru v Koksijde devátá za osmi Nizozemkami. Vyhrála vedoucí žena seriálu Lucinda Brandová a po šesti dílech má náskok 32 bodů před Aniek van Alphenovou, která tentokrát byla čtvrtá s více než minutovou ztrátou. Mužský závod vyhrál největší favorit a krajan Brandové Mathieu van der Poel, nejlepší z Čechů Michael Boroš byl opět dvacátý.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zemanová po sobotním pátém místě v Antverpách, které pro ni znamenalo nejlepší výsledek v sezoně, si připsala nejhorší umístění v aktuálním ročníku. V průběžném pořadí se dvaadvacetiletá česká reprezentantka i tak posunula na desátou pozici.

Na Brandovou, která i pátý start v sezoně proměnila ve vítězství, ztratila Zemanová téměř dvě a půl minuty.

Stejně jako Brandová navázal na výhru z Antverp Van der Poel, jenž triumfoval i při třetím startu v ročníku a celkem ve čtrnáctém cyklokrosovém závodu za sebou. Sedminásobný mistr světa vyhrál s výrazně vypuštěným závěrem o sedm sekund před lídrem seriálu Laurensem Sweeckem z Belgie.

Český šampion Boroš zopakoval dvacáté místo z Antverp, na Van der Poela ztratil přes čtyři minuty.

Další závod SP se pojede na Štěpána v Gavere.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Koksijde

Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 56:36, 2. Sweeck -7, 3. Vandeputte (oba Belg.) -13, 4. Del Grosso (Niz.) -23, 5. Aerts -1:04, 6. Vandebosch (oba Belg.) -1:17, ...20. Boroš -4:03, 37. Fiala (oba ČR) -1 kolo
Průběžné pořadí SP (po 6 z 12 závodů): 1. Sweeck 146, 2. Vanthourenhout (Belg.) 128, 3. Vandeputte 125, 4. Van der Poel 120, 5. Nys (Belg.) 113, 6. Nieuwenhuis (Niz.) 103, ...23. Boroš 27, 48. Ježek (ČR) 2

Ženy: 1. Brandová 48:08, 2. Van Anrooijová -36, 3. Alvaradová -1:03, 4. Van Alphenová -1:07, 5. Pieterseová -1:11, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) -2:13, ...9. Zemanová -2:26, 39. Douděrová -8:13, 44. Panušová (všechny ČR) -9:31
Průběžné pořadí SP (po 6 z 12 závodů): 1. Brandová 200, 2. Van Alphenová 168, 3. Bentveldová (Niz.) 117, 4. Van Anrooijová 105, 5. Van der Heijdenová 105, 6. Fouquenetová (Fr.) 103, ...10. Zemanová 77, 49. Hladíková (ČR) 3

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Gratulace od Klause, za vítězství auto. Sportovec roku od Železného po Ledeckou

Janu Železnému gratuluje k ocenění Sportovec roku 1995 premiér Václav Klaus.

Sportovce roku poprvé volili českoslovenští novináři v roce 1959. Po rozpadu federace se anketa zachovala a ve čtvrtek tak proběhlo už 33. vyhlášení českého Sportovce roku. Zatímco tentokrát přijala...

21. prosince 2025

