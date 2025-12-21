První Nenizozemka. Cyklokrosařka Zemanová dojela na SP v Koksijde devátá

Zemanová po sobotním pátém místě v Antverpách, které pro ni znamenalo nejlepší výsledek v sezoně, si připsala nejhorší umístění v aktuálním ročníku. V průběžném pořadí se dvaadvacetiletá česká reprezentantka i tak posunula na desátou pozici.
Na Brandovou, která i pátý start v sezoně proměnila ve vítězství, ztratila Zemanová téměř dvě a půl minuty.
Stejně jako Brandová navázal na výhru z Antverp Van der Poel, jenž triumfoval i při třetím startu v ročníku a celkem ve čtrnáctém cyklokrosovém závodu za sebou. Sedminásobný mistr světa vyhrál s výrazně vypuštěným závěrem o sedm sekund před lídrem seriálu Laurensem Sweeckem z Belgie.
Český šampion Boroš zopakoval dvacáté místo z Antverp, na Van der Poela ztratil přes čtyři minuty.
Další závod SP se pojede na Štěpána v Gavere.
Závod Světového poháru v cyklokrosu v Koksijde
Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 56:36, 2. Sweeck -7, 3. Vandeputte (oba Belg.) -13, 4. Del Grosso (Niz.) -23, 5. Aerts -1:04, 6. Vandebosch (oba Belg.) -1:17, ...20. Boroš -4:03, 37. Fiala (oba ČR) -1 kolo
Ženy: 1. Brandová 48:08, 2. Van Anrooijová -36, 3. Alvaradová -1:03, 4. Van Alphenová -1:07, 5. Pieterseová -1:11, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) -2:13, ...9. Zemanová -2:26, 39. Douděrová -8:13, 44. Panušová (všechny ČR) -9:31