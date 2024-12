Zemanová a Polák Konwa obhájili prvenství v cyklokrosovém poháru

Mistryně republiky Zemanová vynechala první závod seriálu v Ostravě, zbývajících pět startů ale proměnila ve vítězství. Letošní vicemistryně světa do 23 let z Tábora, jež se vrací do formy po prodělaném koronaviru, v Uničově zvítězila o 27 sekund před Barborou Bukovskou.

„Naštěstí jsem měla dobrý start a hned v první zatáčce jsem se dostala na první místo. Snažila jsem se jet rozumně, zbytečně nikam nespěchat. Bylo to hodně blátivé a nechtěla jsem zbytečně riskovat. Přesto jsem jednu chybu ve sjezdu udělala, ale jsem rozhodně spokojená. Už se cítím dobře a doufám, že se vrátím do intenzivních tréninků a také do Světového poháru,“ uvedla Zemanová, jež chce poprvé v této sezoně absolvovat závod SP buď 21. prosince v Hulstu, nebo o den později v Zonhovenu.

Člen mladoboleslavského týmu Konwa vyhrál také o 27 sekund před nejlepším Čechem v závodě i sezoně Václavem Ježkem. Tři výhry ve třech závodech si připsal Michael Boroš, jenž závěr seriálu vynechal a soustředil se na starty ve Světovém poháru. Celkově skončil čtvrtý.