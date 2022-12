Cyklokrosaři si závodní trať pod vítkovickými pecemi pochvalovali

Jindřich: Na ten závod už nikdy nezapomenu Ve vlastní souboj s náročnou tratí proměnil závod Evropského poháru cyklokrosařů v Dolních Vítkovicích jeho vítěz Pavel Jindřich z ČEZ Cyklo Teamu Tábor. „Start se mi ale úplně nepovedl tak, jak jsem původně chtěl,“ upozornil Jindřich. Proč?

Chtěl jsem najet do terénu jako první, protože na trati se špatně předjíždělo. Ale jak jsem se dostal na první místo, postupně jsem všem v klidu ujížděl. Co pro vás vítězství znamená?

Je moje první letošní a nasbíral jsem tady víc bodů než za celou dosavadní sezonu. Jak náročná byla trať?

Důležité bylo neudělat chybu, protože tady bylo hodně záludností. Povrch byl pod tím sněhem i dost zmrzlý, takže bylo důležité celou dobu se soustředit a nic neuspěchat. Která pasáž byla nejtěžší?

Ta za průjezdem halou s vysokou pecí a ty schody. Celkově to však bylo těžké, protože to opravdu dost klouzalo. Původně měla mít trať sedm různých povrchů. Vnímal jste je?

Utkvěl mi jen samý sníh. Nic jiného. (usmál se) Líbily se vám zdejší průmyslové kulisy?

Na ten závod určitě už nikdy nezapomenu. Je to tady ohromně zajímavé. Evropský pohár je novinkou Evropské cyklistické unie. Má budoucnost?

Určitě má, protože pro nás mladší není moc možností nasbírat jinde tolik bodů. Takový formát, kdy jezdci do třiadvaceti let mají vlastní závod, jen vítám. Co vás čeká nyní?

Po Novém roce Světový pohár v Belgii a pak snad mistrovství světa.