Pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích se pojede cyklokros

„Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací. Takže i my hledáme netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky,“ řekl Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky.

Podotkl, že v Česku je jen málo areálů, v nichž lze uspořádat velké mezinárodní závody. „Letošní závod bereme jako ostrý test, abychom v budoucnu mohli v Ostravě uspořádat i větší mezinárodní podnik,“ uvedl Balogh.



I my hledáme netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit. Petr Balogh Český svaz cyklistiky

Dodal, že už pro příští rok mají čeští cyklokrosaři pro Ostravu přislíbený závod Evropského poháru anebo mezinárodní Toi Toi Cup. „Naší vizí pro další sezony je zařazení této nové lokality do kalendáře mezinárodních akcí a uspořádání republikového šampionátu,“ řekl Petr Balogh.



Letošní ostravský závod je otevřený pro regionální týmy, kluby i pro nadšence. Pořadatelé ho vypsali pro všechny kategorie od žactva přes kadety a juniory až po elitní kategorie žen a mužů i soutěže veteránů.

„Oderského poháru se dlouhodobě účastní více než stovka závodníků. Díky blízkosti Polska a Slovenska očekáváme až dvojnásobnou účast,“ řekl ředitel závodu Miloš Židík. „Účast přislíbili i jezdci profesionální stáje Elkov Kasper včetně juniorského vicemistra světa Adama Ťoupalíka a také jeho bratra Jakuba.“

Součástí programu bude cyklokrosový workshop, ve kterém zkušení závodníci předvedou mladým krosařům, jak si poradit v terénu i na silnici. „A nezapomněli jsme ani na malé děti, které mohou přijít s rodiči a zazávodit si na tratích od sta metrů do jednoho kilometru na jízdních kolech a odrážedlech,“ uvedl Židlík.

Organizátoři připravili okruh dlouhý dva a půl kilometru. „Závodní trasu rozděluje Vítkovická ulice. Zatímco levá strana je převážně štěrková s písčitým sektorem, pravá je většinou hlinitá. Jedním ze symbolů našeho závodu je schodiště, které musejí krosaři zdolat v každém okruhu,“ přiblížil trať její stavitel Radovan Šťastný.