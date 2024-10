Cyklokrosař Kerl dojel třetí v úvodním závodu domácího poháru v Ostravě

Maximilán Kerl na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře v závodě do 23 let | foto: Michal Sváček , MAFRA

„Byl to těžký závod, hrozně to klouzalo. Bylo to hodně o tom dát to bez chyby a nepadat,“ řekl Kerl České televizi. „Taktika byla dobře odstartovat a jet bez chyb, to se docela povedlo,“ uvedl jezdec týmu Auto Škoda Mladá Boleslav, který skončil na lednovém domácím šampionátu osmý.

Dalším českým cyklokrosařem v cíli byl sedmý Václav Ježek. Kvůli nemoci chyběl na startu sedminásobný mistr republiky Michael Boroš.

Van de Putte si zopakoval úspěch z loňska, kdy v Ostravě ovládl Grand Prix a pak i Evropský pohár jezdců do 23 let.

Cyklokrosový pohár měl začít minulou sobotu ve Veselí nad Lužnicí, tamní závod byl ale kvůli povodním zrušen.