Cyklokrosaři Zemanová a Boroš kralovali v pohárovém závodě v Kolíně

Zemanová a Boroš shodně vynechali začátkem října úvodní díl seriálu v Ostravě. Zapojili se před dvěma týdny v Hlinsku a oba ozdobili první start vítězstvím.

Letošní vicemistryně světa do 23 let z Tábora Zemanová si poté kvůli následkům prodělané nákazy koronavirem dala od závodění pauzu, dnes už ale vyhrála s náskokem devíti sekund před šestnáctiletou Barborou Bukovskou a dostala se do čela průběžného pořadí. Dvaatřicetiletý Boroš zvítězil o 40 sekund před pohárovým lídrem Markem Konwou z Polska.

HSF System Cup se přehoupne do druhé poloviny 16. listopadu v Rýmařově. Příští víkend se ve Španělsku pojede mistrovství Evropy.