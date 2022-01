Cyklokrosařka Hladíková byla třetí mezi juniorkami na SP ve Flamanville

Závod Světového poháru v cyklokrosu Flamanville (Francie) Muži: 1. Iserbyt 1:01:51, 2. Toon Aerts -59, 3. Vanthourenhout -1:12, 4. Sweeck (všichni Belg.) -1:39, 5. Kuhn (Švýc.) -1:44, 6. Adams (Belg.) -1:46.’

Průběžné pořadí SP (po 14 z 15 závodů): 1. Iserbyt 445, 2. Vanthourenhout 335, 3. Toon Aerts 327, 4. Hermans (Belg.) 280, 5. Van der Haar 251, 6. Van Kessel (oba Niz.) 220, ...26. Boroš 50, 65. Paprstka 5, 68. Vaníček 4, 69. Petruš (všichni ČR) 3. Ženy: 1. Van Empelová 53:39, 2. Pieterseová (obě Niz.) stejný čas, 3. Vasová (Maď.) -23, 4. Van der Heijdenová (Niz.) -1:29, 5. Persicová (It.) -1:33, 6. Clauzelová (Fr.) -1:50, ...18. Zemanová (ČR) -4:58.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 15 závodů): 1. Brandová 402, 2. Betsemaová 343, 3. Pieterseová 325, 4. Van Empelová 293, 5. Van Anrooijová 216, 6. Vosová (všechny Niz.) 214, ...32. Nash 24, 39. Zemanová 14. Muži do 23 let: 1. Verstrynge (Belg.) 48:53, ...18. Stránský -3:10, 26. Fiala -4:02, 27. Jindřich (všichni ČR) -5:31.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Hendrikx (Niz.) 115, ...17. Stránský 30, 35. Fiala 9, 43. Říman 5, 47. Hula (oba ČR) 3. Junioři: 1. Haverdings (Niz.) 42:16, ...14. Novotný -2:44, 15. Hojka -2:49, 24. Ježek (všichni ČR) -5:09.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Haverdings 160, ...12. Ježek 40, 25. Hojka 18, 27. Novotný 16, 45. Černý (ČR) 7. Juniorky: 1. Bentveldová (Niz.) 39:03, ...3. Hladíková -33, 6. Hanáková -1:12, 8. Kopecky -1:38, 10. Dlasková -2:23, 22. Jeřábková (všechny ČR) -4:42.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Bentveldová 130, ...6. Hladíková 76, 7. Hanáková 70, 8. Kopecky 61, 9. Dlasková 57, 23. Jeřábková 18, 51. Nováková (ČR) 1. 15:05 muži.