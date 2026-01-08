První místo ve třetí divizi jako závazek. ATT vymýšlí, jak navázat na loňský úspěch

Autor:
  13:05
Sedmnáct jmen na soupisce, na obzoru možná ještě jedna posila, jako sportovní ředitel pokračuje Juraj Sagan. Cítit je i touha navázat na úspěšný loňský rok. Cyklistický tým ATT Investments se chystá na novou sezonu. Brzy ho čeká odlet do tepla, k prvním závodům nastoupí na konci února.
Cyklistický tým ATT Investments před sezonou 2026

Cyklistický tým ATT Investments před sezonou 2026 | foto: ATT Investments ČTK

Sportovní ředitel Juraj Sagan na tiskové konferenci týmu ATT Investments před...
Cyklistický tým ATT Investments před sezonou 2026
Tým ATT Investments
Šéf týmu ATT Investments Radim Kijevský
12 fotografií

Na tiskové konferenci vedení stáje nešetřilo optimismem. Loňská sezona byla pro ATT dosud nejlepší v historii.

Celkem oslavili čtyřiatřicet vítězství, šestadvacet z nich bylo v závodech pod hlavičkou UCI. V žebříčku všech kontinentálních (třetidivizních) týmů se ve více než dvousetčlenné konkurenci umístili na prvním místě.

„To, co jsme dokázali, je v Čechách trochu nedoceněné. Tolik vítězství nepamatuju, český tým možná ještě na takovou úroveň nezašel,“ ohlíží se majitel Radim Kijevský. „Když si člověk vezme, jak je složité se na závody jen dostat, pak je dojet v pořádku, dotáhnout je do vítězného konce... A tohle udělat 26krát na UCI závodech?“

Majitel týmu ATT Investments Radim Kijevský (u mikrofonu) před sezonou 2026

Těšilo ho, že ATT začaly jinak vnímat i světové stáje. Cyklistika je v tomto tvrdá, pokud závod spěje k hromadnému dojezdu, silné sestavy dopředu nechtějí pouštět ty méně zkušené, jelikož se tím zvyšuje riziko pádů.

„Lepší prostě mají přednost,“ pokračuje Kijevský. „Minulý rok jsme ale tuhle možnost už měli. Mohli jsme se popasovat s nejlepšími jako jsou QuickStep nebo Visma. Vydobyli jsme si pozici. Taky oni vidí, jak jsme organizovaní a že nezpůsobíme žádnou neplechu.“

Pochválil nás i Kwiatkowski. Česká stáj ATT je ve třetí divizi nejlepší na světě

Na vydařený ročník chtějí pochopitelně navázat. Což, jak se říká, je samozřejmě těžší.

„Museli jsme ještě zvýšit kvalitu. Když se vám daří, samozřejmě to ví i ostatní a dávají si na vás větší pozor. Pro soupeře jsme už větší konkurence, budeme je víc zajímat,“ dodává majitel.

ATT pokračuje ve třetí divizi a o posunu výš zatím neuvažuje. I tento rok spoléhá na mix českých závodníků s těmi polskými. Na soupisce je nyní sedmnáct cyklistů, sedm z nich národnosti severních sousedů, devět české a jeden německé – z Tudoru se vrátil Miká Heming. Spolu s ním ze Švýcarska přestoupil taky devatenáctiletý český talent Kryštof Král.

Kapitánská páska se rovněž dělí mezi dvě země, poveze ji Čech Dominik Neuman a Polák Norbert Banaszek.

Na pozicích v realizačním týmu došlo k jediné změně. Přibyl polský sportovní ředitel Adrian Banaszek, bratr Norberta. V sestavě pokračuje bratr slovenského fenoména Juraj Sagan či velezkušený kouč Otakar Fiala.

Tým ATT Investments

„Chceme mít kvalitu, jezdit po velkých závodech, bavit se jimi a zapisovat výsledky,“ popisuje Kijevský. „Proto je tým takto namixovaný. I když si z nás spousta lidí dělá srandu, že bychom už měli mluvit spíš polsky, já jsem rád.“

V sestavě zároveň zůstává zraněný Polák Mateusz Gajdulewicz, kterému na soustředění ve Španělsku nedal řidič přednost, srazil ho a momentálně se kurýruje z vážného zranění.

„Rekonvalescence nebude na měsíc ani na dva, ale má naši maximální podporu. Jako důkaz od nás dokonce dostal nabídku na pokračování pro rok 2027,“ líčí Kijevský. Kvůli zraněnému členovi je nicméně ve hře, že by se tým rozrostl o jedno jméno. Konkrétní Kijevský nebyl, jen uvedl, že by mohlo jít o známé jméno.

Stáj v lednu čeká soustředění ve Španělsku, k prvním závodům nastoupí na konci února v Turecku a v Řecku.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Andrejevová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 8. 1. 2026:Andrejevová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:0
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Minnenová, Gille vs. Fruhvirtová, SvrčinaTenis - Čtvrtfinále - 8. 1. 2026:Minnenová, Gille vs. Fruhvirtová, Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.73
  • -
  • 2.10
Dukla Praha vs. KisvárdaFotbal - - 8. 1. 2026:Dukla Praha vs. Kisvárda //www.idnes.cz/sport
8. 1. 16:00
  • 1.90
  • 3.62
  • 3.56
Mladá Boleslav vs. ChodovFlorbal - 12. kolo - 8. 1. 2026:Mladá Boleslav vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
8. 1. 18:00
  • 1.05
  • 11.00
  • 22.00
Lvi Praha vs. Berlin RecyclingVolejbal - Utkání 2. kola skupiny C - 8. 1. 2026:Lvi Praha vs. Berlin Recycling //www.idnes.cz/sport
8. 1. 18:00
  • 3.24
  • -
  • 1.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Pro Siverta. Giacomel věnoval vítězství zesnulému kamarádovi Bakkenovi

Aktualizujeme
Tommaso Giacomel na trati sprintu v německém Oberhofu.

Když dojížděl do cíle s pohodlným náskokem na prvním místě, nebojoval jen za sebe. Italský biatlonista Tommaso Giacomel za finišem gestikuloval směrem do nebe a po doběhu byl viditelně emotivní....

8. ledna 2026  11:30,  aktualizováno  13:06

První místo ve třetí divizi jako závazek. ATT vymýšlí, jak navázat na loňský úspěch

Cyklistický tým ATT Investments před sezonou 2026

Sedmnáct jmen na soupisce, na obzoru možná ještě jedna posila, jako sportovní ředitel pokračuje Juraj Sagan. Cítit je i touha navázat na úspěšný loňský rok. Cyklistický tým ATT Investments se chystá...

8. ledna 2026  13:05

Odchod Sojky byl šok, říká Horejš. Hradec obhlíží složitý trh, prodávat dál nechce

Trenér David Horejš na tiskové konferenci FC Hradec Králové.

O příchodech hráčů určitě ještě nebylo řečeno poslední slovo. I proto, že některé odchody, jež trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš musel skousnout před startem přípravy, pro něj nebyly z...

8. ledna 2026

ME v rychlobruslení 2026 v Tomaszówě: program, výsledky, kdy jede Sáblíková

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

Další vzrušující souboje čekají rychlobruslaře na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě. Šampionát se koná od 9. do 11. ledna. V našem textu najdete program závodů, výsledky, informace o tom, na...

8. ledna 2026  12:58

Prokop na Dakaru opět předčil hvězdy, v druhé části maratonské etapy byl třetí

Martin Prokop v 5. etapě Rallye Dakar.

Automobilový jezdec Martin Prokop zajel třetí čas v 5. etapě Rallye Dakar a posunul se na 10. místo průběžného pořadí. Po nevydařené středeční etapě, v níž doplatil i na nevýhodnou startovní pozici,...

8. ledna 2026  12:54

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde se utká s...

8. ledna 2026  12:42

Menšík i Krejčíková prohráli. Česko v United Cupu končí ve čtvrtfinále

Aktualizujeme
Jakub Menšík se na sebe zlobí ve čtvrtfinálovém utkání United Cupu.

Čeští tenisté loňské semifinále na United Cupu neobhájí. Ve čtvrtfinále soutěže smíšených družstev v Sydney prohráli s Belgií už po dvouhrách: nejprve Jakub Menšík podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi a...

8. ledna 2026  10:20,  aktualizováno  12:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta pouští útočníka Millu a dotahuje Peruánce

Sledujeme online
Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla v souboji o míč s Janem Peterkou z Dukly

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  8. 1. 12:21

Jako z filmu. Semenyo se rozloučil vítěznou trefou v nastavení, údajně míří do City

Křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo slaví vítězný gól v utkání proti...

Lepší rozlučku by mu nenapsali ani v Hollywoodu. Ghanský křídelník Antoine Semenyo, jenž podle posledních informací míří do Manchesteru City, své působení u fotbalistů Bournemouthu ukončil stylově:...

8. ledna 2026  12:19

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Biatlon ONLINE: Ženy poběží v Oberhofu sprint. Jak vstoupí do nového roku Češky?

Sledujeme online
Lucie Charvátová na trati sprintu v rakouském Hochfilzenu.

První zastávkou Světového poháru je v novém kalendářním roce biatlonistům dobře známý Oberhof. Ve čtvrtek jsou v německém areálu na programu sprinty, takže po mužích nyní přichází řada na ženy....

8. ledna 2026  12:02

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Premium
Hokejový útočník Vojtěch Čihař mladší s rodiči na letišti.

Na stříbrném šampionátu juniorů uchvátil fanoušky i experty, ale víte, že hokejista Vojtěch Čihař si jako malý capart zkusil i národní házenou? A dokonce, podržte se, za holčičí tým?! „Jako pinďouse...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.