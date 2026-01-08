První místo ve třetí divizi jako závazek. ATT vymýšlí, jak navázat na loňský úspěch

Na tiskové konferenci vedení stáje nešetřilo optimismem. Loňská sezona byla pro ATT dosud nejlepší v historii.
Celkem oslavili čtyřiatřicet vítězství, šestadvacet z nich bylo v závodech pod hlavičkou UCI. V žebříčku všech kontinentálních (třetidivizních) týmů se ve více než dvousetčlenné konkurenci umístili na prvním místě.
„To, co jsme dokázali, je v Čechách trochu nedoceněné. Tolik vítězství nepamatuju, český tým možná ještě na takovou úroveň nezašel,“ ohlíží se majitel Radim Kijevský. „Když si člověk vezme, jak je složité se na závody jen dostat, pak je dojet v pořádku, dotáhnout je do vítězného konce... A tohle udělat 26krát na UCI závodech?“
Těšilo ho, že ATT začaly jinak vnímat i světové stáje. Cyklistika je v tomto tvrdá, pokud závod spěje k hromadnému dojezdu, silné sestavy dopředu nechtějí pouštět ty méně zkušené, jelikož se tím zvyšuje riziko pádů.
„Lepší prostě mají přednost,“ pokračuje Kijevský. „Minulý rok jsme ale tuhle možnost už měli. Mohli jsme se popasovat s nejlepšími jako jsou QuickStep nebo Visma. Vydobyli jsme si pozici. Taky oni vidí, jak jsme organizovaní a že nezpůsobíme žádnou neplechu.“
Na vydařený ročník chtějí pochopitelně navázat. Což, jak se říká, je samozřejmě těžší.
„Museli jsme ještě zvýšit kvalitu. Když se vám daří, samozřejmě to ví i ostatní a dávají si na vás větší pozor. Pro soupeře jsme už větší konkurence, budeme je víc zajímat,“ dodává majitel.
ATT pokračuje ve třetí divizi a o posunu výš zatím neuvažuje. I tento rok spoléhá na mix českých závodníků s těmi polskými. Na soupisce je nyní sedmnáct cyklistů, sedm z nich národnosti severních sousedů, devět české a jeden německé – z Tudoru se vrátil Miká Heming. Spolu s ním ze Švýcarska přestoupil taky devatenáctiletý český talent Kryštof Král.
Kapitánská páska se rovněž dělí mezi dvě země, poveze ji Čech Dominik Neuman a Polák Norbert Banaszek.
Na pozicích v realizačním týmu došlo k jediné změně. Přibyl polský sportovní ředitel Adrian Banaszek, bratr Norberta. V sestavě pokračuje bratr slovenského fenoména Juraj Sagan či velezkušený kouč Otakar Fiala.
„Chceme mít kvalitu, jezdit po velkých závodech, bavit se jimi a zapisovat výsledky,“ popisuje Kijevský. „Proto je tým takto namixovaný. I když si z nás spousta lidí dělá srandu, že bychom už měli mluvit spíš polsky, já jsem rád.“
V sestavě zároveň zůstává zraněný Polák Mateusz Gajdulewicz, kterému na soustředění ve Španělsku nedal řidič přednost, srazil ho a momentálně se kurýruje z vážného zranění.
„Rekonvalescence nebude na měsíc ani na dva, ale má naši maximální podporu. Jako důkaz od nás dokonce dostal nabídku na pokračování pro rok 2027,“ líčí Kijevský. Kvůli zraněnému členovi je nicméně ve hře, že by se tým rozrostl o jedno jméno. Konkrétní Kijevský nebyl, jen uvedl, že by mohlo jít o známé jméno.
Stáj v lednu čeká soustředění ve Španělsku, k prvním závodům nastoupí na konci února v Turecku a v Řecku.