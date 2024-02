Belgický cyklista Merlier zopakoval loňský rok a vyhrál úvodní etapu v SAE

Závěr dnešní etapy do Livá po 141 kilometrech poznamenal hromadný pád zhruba tři sta metrů před cílem. Vyhnul se mu hvězdný britský spurtér Mark Cavendish, ale už se do boje o vavřín nestihl zapojit. V úterý jezdce čeká časovka na 12 kilometrů, pak do neděle zbývajících pět etap. Loňský šampion Belgičan Remco Evenepoel v pelotonu chybí.