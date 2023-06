Konečně dres českého mistra ukážeme zase na velkých závodech, radoval se Vacek

Kdy vám bylo jasné, že na rovinaté trati skutečně rozhodne až hromadný dojezd?

O téhle trati jsme věděli, že nebude příliš selektivní. A hlavně tu byla velká početní převaha jezdců u týmů ATT a Elkov. Sice jsme zkoušeli odjet, i brácha (Karel) mi pokrýval úniky, ale nakonec se vždycky všechno sjelo. A když jsem viděl, že ATT jede v posledním kole vysoké tempo, bylo mi jasné, že z něj nemá cenu nastupovat. Vsadil jsem na jistotu. Formace ATT se v posledním kole srovnala na špici v osmi lidech, snažila se kontrolovat veškeré dění.

Z vašeho pohledu šlo o to vyčíhat si v koncovce ideální okamžik k nástupu?

Závod byl hodně dlouhý a náročný, dost kluků už bylo v balíku unavených a ten vlak ATT přece jen už ke konci nebyl až tak rychlý. Já tu už loni jel Český pohár, tak jsem věděl, kdy mám začít spurtovat. Poslední zatáčku jsem se snažil jet chytře, abych z ní nabral co největší rychlost.

Jakožto výbornému klasikáři vám závěr do mírného stoupání musel vyhovovat, že?

To ano. Věděl jsem, že to bude proti větru, že nemá cenu vyrážet moc brzo. Jako první vyrazil Adam Ťoupalík z Elkova, perfektně to rozjel ostatním. Já pak jen vystartoval a nakonec to vyšlo.

Fungovala během závodu mezitýmová spolupráce jezdců ze zahraničních profitýmů?

Samozřejmě jsme se snažili na trati domlouvat na nějaké útoky, ale nikdy to moc nevyšlo, buď je pokrylo ATT nebo Elkov. Ale v prvních kolech mi pomohli mi i kluci z CK Příbram (tým, za který loni krátce závodil), toho si rozhodně vážím.

Zítra se tedy v Treku začne šít dres českého mistra? Připravoval jste je dopředu na tuto možnost?

Určitě, jinak bych sem nejezdil. Prvním závodem, kde se v něm představíte, bude koncem července Kolem Valonska.

Jak se na ten pocit těšíte?

Dres mistra republiky je ve worldtourových týmech vždycky hodně vážený a je jedno, jestli jste mistr Eritreje nebo Bulharska. Prostě je to dres mistra a já si ho budu náležitě užívat.