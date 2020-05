Z garáže až do Toskánska. Cyklisté soupeří na dálku

Na pomyslné stupně vítězů se prosadil i Tomáš Bárta z Tufo Pardus Prostějov, když obsadil třetí místo za vítězným Danielem Turkem a druhým Martinem Stoškem.



„Hezký závod, měl jsem docela čerstvé nohy, ale ze začátku jsem si jel svoje tempo a od poloviny začal přidávat, nicméně vedoucí dvojice už byla odjetá. Nakonec jsem zůstal osamoceně na třetí příčce, kterou jsem si hlídal,“ uvedl Bárta v tiskové zprávě.

O jednu příčku níže, tedy čtvrtý, skončil junior Pavel Bittner jezdící v barvách olomoucké stáje Mapei Merida Kaňkovský. „Byla to příjemná změna a motivace k tréninku. I když to bylo hodně těžké a nedá se to úplně porovnávat, protože každý člověk musí mít stroj, který výkon přenáší, do něj zadat nějakou váhu a je to podle wattů na kilogram. Ale užil jsem si to, bylo to fajn,“ hlásil sedmnáctiletý závodník. Koncepce české platformy Rouvy dokáže simulovat při šlapání reálnou obtížnost podle toho, v jaké části tratě se závodník nachází. K takovému závodu se může připojit každý, kdo má správný trenažér. A důležité je také vybavit se větrákem. „Člověk totiž šlape na místě, a když jede v plném výkonu, má velkou tendenci se přehřívat. Měl jsem otevřenou garáž a foukal na mě větrák na maximum. A jsem moc rád, že jsem to udělal,“ přiznal Bittner.

Odlišný je také pohyb v pedálech, protože kolo se nehýbe, rozdílů je však více. „Když jedete normální závod, tak si před zatáčkou trochu odpočinete. Uvědomíte si, že moct si oklepnout dělá hodně. Je to tedy trochu jiné než běžné závodění, ale tím, že jsem zajel dobrý výsledek, ujistil jsem se, že trénink jde správným směrem,“ pochvaluje si Bittner, který si na virtuální klání, jež přenášel web ČT sport, oblékl dres juniorského mistra republiky.

A teď na Mont Ventoux

Podobně jako Bárta, který loni na silnici ovládl kategorii do 23 let. Tomu v cíli chybělo na prvního Daniela Turka z Israel Cycling Academy 43 sekund. „Mohlo to dopadnout ještě lépe, kdybych nasadil dříve. Uvidíme, jak si povedu v příštím závodě. Ten by ale měl být jen do kopce, což není trať pro mě,“ přemítal Bárta o startu na druhém dílu, kterým bude stoupání na ikonický francouzský vrchol Mont Ventoux.

Prostějovská stáj měla v první desítce ještě Karla Tyrpekla, jenž skončil šestý. „Jsem rád, že svaz přišel s takovouto alternativou závodů a mohli jsme si zazávodit aspoň virtuálně. Je ale samozřejmé, že závodní atmosféru nelze zcela nasimulovat, proto už se těším, až konečně porovnáme síly na silnici,“ těší se.

První lokální závody s malým počtem startujících už sbírají přihlášky, upravený kalendář Českého poháru ale začne v červenci. Kvůli složitějšímu pohybu přes hranice se dá letos na startu čekat výjimečná tuzemská kvalita. Chybět tam nebude ani Bittner, který se nečekaný odklad závodů snaží obrátit ve výhodu. „Je to hodně zajímavé. Někteří lidé mají kvůli zrušeným závodům problém s motivací, ale já to vidím trochu jinak, pořád se chci posunovat a nezakrnět. Pro mě tedy byla motivace o to větší, abych mohl předvést co nejlepší výsledek v okamžiku, kdy už se začne závodit. A vylepšovat se dál do budoucna,“ hodlá být talentovaný junior maximálně připravený.

A než bude moct závodit na silnici, možná v pátek znovu otevře garáž, zapne větrák a zkusí na trenažéru doma v Hlušovicích vyšplhat do 1 909 metrů na bájný Mont Ventoux. „Podíváme se s trenérem, jak mi to bude vycházet s tréninky a jak se budu cítit,“ nechává Bittner účast na druhém dílu seriálu otevřenou.