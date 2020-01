Cyklista Porte vede po úspěšném úniku závod Tour Down Under

Richie Porte - ilustrační snímek

dnes 9:08

Australský cyklista Richie Porte vyhrál po úniku v závěru třetí etapu závodu Tour Down Under a ujal se vedení v průběžném pořadí. Domácí jezdec stáje Trek-Segafredo, jenž tradiční zahajovací závod sezony před třemi lety ovládl, nastoupil v posledním stoupání a do cíle v Paracombe dojel s pětisekundovým náskokem.

Jediný český zástupce v Austrálii Josef Černý obsadil v etapě 57. místo, za Portem zaostal o 1:49 minuty. Dosud vedoucí Caleb Ewan ztratil více než dvě minuty a propadl se do šesté desítky průběžného pořadí za Černého.

Na stejném kopci jako dnes zaútočil Porte i v roce 2017 a odrazil se tehdy k celkovému vítězství. Z vedoucí skupinky se ho tentokrát pokusil stíhat Brit Simon Yates, dotáhnout se ale nedokázal a nakonec dojel třetí za dalším domácím cyklistou Robertem Powerem. V průběžném pořadí vede Porte o šest sekund před dnes šestým Jihoafričanem Darylem Ympeyem. Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour) 3. etapa (131 km) 1. Porte (Austr./Trek-Segafredo) 3:14:09, 2. Power (Austr./Sunweb), 3. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 4. Dennis (Austr./Ineos), 5. Ulissi (It./SAE-Team Emirates), 6. Impey (JAR/Mitchelton-Scott) všichni -5, ...57. Černý (ČR/CCC) -1:49.

Průběžné pořadí: 1. Porte 10:10:24, 2. Impey -6, 3. Power -9, 4. S. Yates -11, 5. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) -14, 6. Ulissi -15, ...52. Černý -1:59.