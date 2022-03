Druhou etapu Paříž-Nice ovládl Jakobsen, Štybar poskočil na páté místo

Štybar, který bojoval o úspěch už v nedělní úvodní etapě, byl opět vidět. Díky časovému bonusu poskočil v celkové klasifikaci o 44 míst. V závěrečném kilometru navíc pomáhal připravit pozici do finiše pro kolegu z týmu Quick-Step Jakobsena, který přespurtoval belgického šampiona Wouta van Aerta a Laportea.

„Byli jsme tam ve čtyřech a jsem rád, že jsem to týmu nepokazil. Jumbo-Visma mělo vpředu zase tři kluky. Nebylo to jednoduché,“ uvedl Jakobsen v cíli. „Yves (Lampaert) to dobře odtáhl, pak to převzali Štybar s Florianem (Sénéchalem). Florian možná čekal moc dlouho, takže soupeři mohli začít se spurtem jako první. Ale já byl za ním pořád schovaný a povedlo se mi vyvézt za Van Aertem a předjet ho zprava. Nakonec to bylo trochu do kopce, to mi vyhovuje,“ dodal vítěz etapy.

Český cyklista projel cílem na 24. místě uprostřed početné vedoucí skupiny, která se utvořila poté, co peloton roztrhal během 159 kilometrů z Auffargis do Orléans silný boční vítr. Za Laportem zaostává o 38 sekund.

Na druhé místo se posunul Van Aert, jenž má pětisekundový odstup. Třetí je Slovinec Primož Roglič.