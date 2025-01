Omezte nám převody! Cyklistické hvězdy touží po limitu. Kvůli bezpečnosti

Zalehlý nad řídítky v aerodynamické pozici se osmdesátkou řítil vstříc cíli v lázních Luchon.

„Ne, opravdu jsme neplánovali, že zaútočím ve sjezdu. Prostě jsem to zkusil, nastoupil jsem a říkal si: Tak uvidíme. Užíval jsem si to. Bylo to jako cyklistika ze staré školy,“ popisoval tehdy jeden z důležitých kroků za třetím ze svých čtyř titulů na Tour.

Brit předvedl jeden ze zlomových momentů kariéry. Byl považován za fantastického vrchaře i časovkáře, který si však na kole není tolik jistý, aby ještě útočil při jízdě z kopce. Tak všem pochybovačům ukázal.

Teď, ve 39 letech, osm a půl roku od tohoto historického okamžiku, to vidí Froome jinak.