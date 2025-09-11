Úspěch českých bikerů. Na mistrovství světa skončili pátí ve štafetě

Čeští bikeři obsadili v cross country štafet na mistrovství světa v jízdě na horských kolech ve Švýcarsku páté místo. Zaznamenali tak v této disciplíně nejlepší český výsledek od zisku stříbra na domácím šampionátu v Novém Městě na Moravě v roce 2016. Zvítězila Francie.

Francouzský finišman Joshua Dubau oslavuje triumf ve smíšené štafetě. | foto: Profimedia.cz

Česká šestice absolvovala závod v Crans Montaně v pořadí Kryštof Bažant, Patrik Černý, Amálie Gottwaldová, Barbora Bukovská, Adéla Holubová a Ondřej Cink. Ještě po polovině závodu byla štafeta desátá, ale Bukovské se podařilo posunout na pátou pozici a tu už oba čeští členové zastupující elitní kategorii uhájili.

„Měli jsme to dobře rozjeté, páté místo je skvělé. Měl jsem za úkol to udržet, věděl jsem, že na třetí a čtvrté místo už máme velkou ztrátu, která se za jedno kolo nedala sjet. Dal jsem do toho všechno, protože Američani byli o kousek za námi,“ uvedl na svazovém webu finišman Cink, jenž v sobotu na MS skončil osmý v maratonu. „Bylo dobré si zase zvyknout na rychlejší tempo závodu a vyzkoušet si jedno kolo úplně nadoraz,“ dodal.

Češi výrazně vylepšili loňské 11. místo a zaznamenali nejlepší výsledek v šestičlenných štafetách, v nichž se závodí od roku 2020. Na Vysočině v roce 2016 byly štafety naposledy čtyřčlenné, poté se tři roky jezdilo v pěti.

Francie zvítězila s půlminutovým náskokem před Itálií, třetí skončilo Švýcarsko s finišující legendou Ninem Schurterem, jenž se na domácím MS loučí s veleúspěšnou kariérou. Čtvrtá byla Kanada, až za Čechy skončili loňští šampioni z USA.

Mistrovství světa pokračuje v pátek juniorskými kategoriemi, o víkendu se bude bojovat o medaile v závodech do 23 let a elite.

Mistrovství světa v jízdě na horských kolech

v Crans Montaně (Švýcarsko) - štafeta:

1. Francie (Boichis, Teste, Lecomteová, Onestiová, Revolová, Dubau) 1:05:14, 2. Itálie (Zanotti, Paccagnella, Bertaová, Ferriová, Corviová, Fabbro) -34, 3. Švýcarsko (Treudler, Iten, Forchiniová, Schiblerová, Grossmannová, Schurter) -1:33, 4. Kanada -1:34, 5. Česko (Bažant, Černý, Gottwaldová, Bukovská, Holubová, Cink) -3:05, 6. USA -3:26.

Výsledky

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Z takové částky by se leckomu zamotala hlava. A zřejmě jen málokdo by odmítl. Vždyť jde o miliardový kontrakt, díky kterému by se stal nejlépe placeným hráčem v historii hokejové NHL. Jenže Kirill...

11. září 2025  14:30

Slavia, Sparta, nebo někdo jiný? Kdo podle počítačového modelu ovládne českou ligu

Pořád jsou to jen čísla a simulace založené na jevech minulých, přesto mohou poskytnout zajímavý pohled po úvodní části nové fotbalové sezony. Skupina výzkumníků z Mezinárodního centra sportovních...

11. září 2025  13:01

