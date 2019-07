Ťoupalík po triumfu v časovce: Královská disciplína, je to úspěch

Na Slovensku v Trnavě vybojoval junior Jakub Ťoupalík z táborského týmu Cycling Academy titul v časovce a druhé místo v silničním závodě. V mužích pak Michael Boroš z ČEZ Cyklo Tábor dojel na páté pozici. Pro oba se jedná zatím o nejlepší umístění v kariéře na domácím šampionátu.

Dvě medaile v juniorech a skalp Petera Sagana v mužích. Táborským jezdcům Jakubu Ťoupalíkovi a Michaelu Borošovi se povedlo víkendové mistrovství republiky v silniční cyklistice.

„Republikové tituly už mám v žácích i v kadetech, ale v juniorech ještě ne. Proto to považuju za docela velký úspěch,“ pochvaluje si Jakub Ťoupalík, který v polovině července oslaví osmnácté narozeniny. „Navíc jsem fakt rád, že se to povedlo v časovce. Je to královská disciplína cyklistiky, kde každý jede sám za sebe.“ Jihočech dorazil do cíle s osmisekundovým náskokem na druhého Pavla Bittnera. Když na šampionát odjížděl, s podobným umístěním nepočítal.

„Pavel mě v sezoně na Světových pohárech porážel. Je silný, a tak jsem si říkal, že by bylo dobré, kdyby mi to sedlo a jeli jsme vyrovnaně. Že dokážu takhle vyhrát, to jsem úplně nečekal,“ přiznává Jakub Ťoupalík, kterému se povedl i následující hlavní závod.

„I když tady musím říct, že trať mi moc neseděla. Byla spíše rovinatá,“ vysvětluje. Nicméně dokázal uspět v závěrečném spurtu. „Díky tomu profilu dojelo do cíle asi osmdesát lidí a v závěru už jsem na Pavla neměl. Tam nebylo o čem. I tak jsem s druhým místem spokojený,“ uznává Ťoupalík.

Mistrovství republiky pro něj bylo jedním z vrcholů sezony na silnici. Už dnes vyráží na týmovou časovku do Jeseníků. „Pak budu mít kratší dovolenou a čeká mě příprava na mistrovství Evropy,“ říká jezdec, který vyhlíží i start na světovém šampionátu.

Boroš dojel pátý

Svůj nejlepší výsledek na mistrovství republiky v silniční cyklistice zajel i jezdec ČEZ Cyklo Teamu Michael Boroš. Dosud byl nejlepší šestý v roce 2013. O víkendu své maximum o jednu pozici vylepšil.

„Být do deseti na silnici na mistráku je vždycky dobrý výsledek. Trošku mě mrzí, že mi nezbyly síly na bednu, ale na to už prostě nebylo. S tím nic nenadělám,“ krčí rameny šestadvacetiletý Boroš, který se po sezoně v Belgii vrátil do táborského týmu.

Co si na mistrovství republiky naopak nepochvaloval, byl okruh v Trnavě. „Po startu se jely dva okruhy s malým kopcem a to bylo jediné místo, kde se dalo něco udělat. Říkal jsem si, že si to tam zkusím pohlídat, kdyby to nadělilo. Nakonec se skupince ujet podařilo, já byl v ní a strávili jsme tak celý závod,“ popisuje rozhodující okamžiky jezdec, který dokázal porazit i takové hvězdy cyklistiky, jako jsou Peter Sagan nebo Zdeněk Štybar.

„Je to samozřejmě příjemné, ale nic to neznamená,“ upozorňuje Boroš. „Ovšem závod to byl náročný. Bylo 36 stupňů a dva okruhy před koncem už mě dost braly křeče. Musel jsem i přestat šlapat, abych se srovnal, a pak z posledních sil zase čelo dojíždět,“ vysvětluje.

Pro Boroše byl šampionát pouze přípravou na sezonu. Teď si dá volno od závodů. Do konce měsíce ho čekají tréninky a soustředění. V srpnu se zase vrhne do závodění a finální přípravy na cyklokros.