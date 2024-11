Dobrá zkušenost, ale vedení týmu nejednalo fér. Schlegel o angažmá ve Španělsku

Schlegel totiž po třech sezonách se smíšenými pocity opouští druhodivizní španělskou stáj Caja Rural-Seguros a vrací se tam, odkud na jih Evropy před sezonou 2022 zamířil.

V hradecké třetidivizní stáji Elkov Kasper právě začíná navazovat na úspěšné tříleté působení z let 20192021. A po úvodních domácích týdnech se se svými staronovými kolegy na začátku prosince vypraví na první zahraniční soustředění právě do Španělska.

Už s výrazně příjemnějším pocitem než hlavně v poslední době ještě jako člen sestavy španělské stáje. „Pokračovat v podmínkách, které tam panují, nemám zapotřebí,“ říká devětadvacetiletý cyklista, jenž by se měl v příštím roce zařadit mezi výrazné osobnosti z poloviny nové sestavy hradeckého týmu.

Zdá se, že na „velkou“ cyklistiku, kterou vám umožňovalo místo ve španělské stáji, nebudete vzpomínat v nejlepším.

Tak bych to neřekl. Ať už to někdy vypadalo jakkoliv, dalo mi to možnost startovat na velkých závodech, podruhé v kariéře jsem objel jednu z etapových GrandTour, takže z tohoto pohledu to beru jako skvělou zkušenost.

A z opačného? Co bylo špatné?

Bohužel jsem se úplně neztotožňoval s týmovou politikou. Myslím si, že vedení stáje nejedná úplně fér, hrají se tam různé hry a já jsem to nechtěl dál snášet.

Prý jste odchod zvažoval i před nedávno skončenou sezonou. Je to pravda?

Je to tak, ale nakonec jsme se dohodli ještě na jednom roce. I když to opět dopadlo trochu odlišně od toho, co bylo domluvené. Šel jsem do toho s nadějí na velké závody, jenomže v tomto bodě se to hodně měnilo, nastala docela chaotická situace, takže jsem rád, že jsem pryč.

Ve druhé sezoně na jihu Evropy jste měl možnost jet slavnou Vueltu a navázat tak na italské Giro, které jste absolvoval o šest let dříve v barvách polské stáje CCC-Sprandi-Polkowice. Splněný sen?

Možná, ale bohužel to neproběhlo úplně ideálně.

Proč?

V závodě jsem se necítil moc dobře, hlavně konec druhého týdne byl pro mě hodně těžký.

Máte pro to vysvětlení?

Bohužel jsem do Vuelty šel z poměrně velké únavy. Měl jsem za sebou těžké léto, ve kterém jsem kvůli nové smlouvě hodně závodil. A v termínu před Vueltou do toho přišlo poměrně náročné týmové soustředění.

Měl jste jako borec, který loni jel prestižní Vueltu a byl v druhodivizním týmu, i nějakou jinou možnost než návrat do hradeckého Elkovu?

Možností jsem měl víc, dokonce jsem mohl v Caja Rural i zůstat, ale Elkov pro mě byl favoritem. Ostatně už před minulou sezonou jsem s nimi byl ve spojení, jen jsem se potom rozhodl to ještě rok zkusit.

Proč jdete zpátky i přesto, že v cyklistické hierarchii klesnete o stupínek níž?

Protože to v hradeckém týmu mám rád. Už dlouhá léta se stabilné drží nahoře, z předcházejícího působení mám dobrou zkušenost, jak tým fungoval a jaká atmosféra v něm byla. Navíc je to český tým, což je pro mě také důležité.

Budete v týmu, za niž až na jedinou výjimku budou jezdit jen čeští cyklisté. Jaké máte zkušenosti z jiného pojetí, které bylo ve Španělsku?

Týmová politika byla odlišná od té, jakou jsem zažil právě v Hradci. V závodech tam téměř nebyl potřebný týmový duch, jako třeba v Hradci. Každý jezdil víceméně sám na sebe, aby byl vidět a sám se prosadil. A vedení stáje jezdce v tomhle ryze individuálním přístupu i podporovalo.

Do Hradce se vracíte po třech letech. Bude to hodně jiné od doby, kdy jste do něj před šesti lety přišel poprvé?

Podle mě systém bude podobný, ale velký rozdíl bude ve změně mé role. Když jsem přicházel z Polska, patřil jsem ještě spíše mezi mladé, nad kterými v týmu bylo několik zkušených a mezi nimi borci, jakými byli Alois Kaňkovský či Honza Bárta. Teď bych měl mezi staršími být už i já.

Jste připraven na tento posun? A na z něj asi vyplývající i větší zodpovědnost?

Tohle zatím ještě nevím, moc se toho ještě neděje. (smích) Kapitánem zůstává Matěj Zahálka, se kterým jsem v Hradci už závodil. Jak to půjde, se uvidí po sezoně.

Než jste odešel do Španělska, prožil jste v Hradci asi nejlepší sezonu, která vám zajistila místo v olympijské nominaci.

Nakonec jsem do Tokia v roce 2021 sice odjel, jenomže kvůli covidu jsem musel zůstat v karanténě. Takže jsem ani nezávodil a ani jsem pak nemohl hned odjet domů. Zvláštní zkušenost.

Láká vás ještě nějaká další reprezentace, samozřejmě s lepším koncem? Co například mistrovství světa, které se příští rok jede v africké Rwandě?

To by pro mě jako pro vrchaře zajímavé bylo, převýšení tam je dost velké, kopců hromada. Bude záležet na tom, jak na tom budu vrchařsky, tohle je daleko. Na druhé straně je to asi příznivější vyhlídka než mistrovství Evropy, které je spíše pro klasikáře.