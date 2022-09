Zpět do terénu zocelený silnicí. Něco úplně jiného, říká Boroš

Jenomže už ne jako silniční cyklista, ale jako cyklokrosař, který po první opravdu kompletní a plnohodnotné sezoně právě mezi silničáři vyrazí obhajovat cyklokrosový Český pohár.

„Bylo to úplně něco jiného než v předcházejících letech, kdy byla silnice jen jako příprava na cyklokros. Přinesla mi spoustu nových zkušeností, zažil jsem nové věci, přišly i dobré výsledky. Věřím, že jsem dobře připravený, obhajoba v Českém poháru ale asi nedopadne,“ říká přední český cyklokrosař poslední dekády, jenž se loni rozhodl cyklokros zkombinovat se silnicí v nejlepší české stáji současnosti.

Hlavní důvod?

Protože jsme oproti loňsku trochu změnili priority. Začnu sice teď dvěma závody v Českém poháru, ale pak bude po většinu sezony dostávat přednost Světový pohár.

A obojí se asi stíhat nedá...

Přesně tak. Někdy to vyjde tak, že v sobotu je závod Českého poháru, v neděli Světového, což se sice dá absolvovat, ale delší čas ne. Naštěstí nejsem svými sponzory na Český pohár tlačen, takže prioritou bude Světový pohár.

Předpokládám, že i mistrovství světa.

Samozřejmě, tam beru účast jako něco, co kdyby mě minulo, tak bych byl hodně nerad.

Říkal jste, že do cyklokrosové sezony jdete po silniční, která vám přinesla úplně jiné léto než v předcházejících sezonách. Byl vůbec čas na to občas sednout na cyklokrosové kolo a zajet do terénu?

Byl. Chvíle se našla i během léta, kdy jsem měl volnější závodní program, teď už tak měsíc vyjíždím pravidelně.

A silnice?

Na té jsem samozřejmě jezdil i v minulých letech, na silnici si letní kilometry musí odsedět i cyklokrosař. Jiné to ale bylo v tom, že tentokrát jsem ty kilometry odjezdil v rámci závodů, já jsem vlastně jenom závodil a celé to dává něco, co bych sám nenatrénoval.

I počtem najetých silničních kilometrů?

Určitě a je to v řádech tisíců.

Co technika v terénu, které jste se asi věnoval méně než v předcházejících letech.

To je pravda a jsem na to trochu zvědavý. Cyklokros ale jezdím celý život, tak věřím, že jsem ho za jedno silniční léto nezapomněl.

Světový pohár odjedete celý?

Téměř celý. Vynechám dva závody v prosinci, kdy budu s týmem Elkov Kasper na soustředění ve Španělsku.

Začnete jej ve Spojených státech už v říjnu. Jak se těšíte?

Moc. Párkrát jsem tam už závodil, tamní atmosféru závodů, která je uvolněnější než v Evropě, mám rád. Čekají mě tam čtyři závody, z toho dva ve Světovém poháru.

Jak bude vůbec letos podle vás vypadat Světový pohár?

Asi klasika, vpředu hlavně Belgičané a Nizozemci.

Jak se tomu dá odolávat?

Těžko, ale věřím, že letos budu připravenější.

Současný způsob kombinace vám asi nedal moc času na nějaký volnější režim. Dá se to zvládnout i vzhledem k příští silniční sezoně?

Dá, zažiju to vlastně už podruhé. Také před touto sezonou jsem jel z cyklokrosu hned na soustředění a s mírnou úpravou to bylo v pohodě.

První cyklokrosový závod vás čeká už zítra na Holých Vrších. Jaká to pro vás je trať?

Jedna z nejtěžších, bude to hodně ostrý start.

Do kterého vás doprovodí dva vaši stájoví kolegové Jakub Ťoupalík a Dominik Neuman.

To bude příjemné, nebudu tam sám. Klukům o víkendu skončila silniční sezona, chtějí si ji prodloužit, budou to dobří soupeři.