Merlier vyhrál další etapu Kolem SAE, Pogačar pojede v neděli pro celkový triumf

Merlier dnes v závěru 165 kilometrů dlouhé trasy předvedl skvělé zrychlení. Evropský šampion zaútočil z hloubi pelotonu a suverénně se přehnal i kolem svých spurtérských rivalů krajana Jaspera Philipsena a Itala Jonathana Milana, který po vítězství ve čtvrté etapě skončil podruhé za sebou třetí.

„Byl jsem jak v pračce, jak se říká. Našel jsem tam mezeru 300 metrů před cílem a snažil se ostatní překvapit. Dlouho jsem pak jel v protivětru, takže jsem si to vytrpěl,“ řekl Merlier ke svému dlouhému spurtu.

„Bylo těžké něco připravit. Kluci, co mi rozjíždějí spurt, včera spadli, takže to pro dnešek nebylo ideální. Ale dělali jsme, co jsme mohli. Necelé dva kilometry před cílem jsme se navzájem ztratili. Myslel jsem, že to pak nezvládnu, ale zkusil jsem to a vyšlo to,“ uvedl belgický jezdec. V závodě Kolem SAE si připsal sedmý etapový triumf, čímž vylepšil svou rekordní bilanci.

Český vrchař Jan Hirt je před závěrečnou etapou na 34. místě s mankem čtyři a půl minuty na Pogačara.