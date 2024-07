Vzpomínková jízda. V závěru rakouského etapáku jezdci uctí Dregeho památku

V původním rozpisu měli dnes cyklisté absolvovat závěrečnou pátou etapu dlouhou 144 km z Kufsteinu do Kühtai. Místo toho organizátoři oznámili, že se uskuteční jen neutralizovaná desetikilometrová jízda. „Dá to celé cyklistické rodině příležitost zpracovat, co se stalo, a uctí Andrého památku,“ uvedl ředitel závodu Thomas Pupp.

Vzpomínkový den začne v Kufsteinu minutou ticha. Pak se jezdci přesunou auty do Tulfesu, odkud ve 13:30 vyrazí na kondolenční jízdu. Měřit bude 10 kilometrů a skončí v Innsbrucku-Iglsu. „Bylo to výslovné přání Andrého rodiny a jeho týmu, abychom etapu dokončili na kole,“ dodal Pupp.

Drege byl členem kontinentální stáje Coop-Repsol. Vítězem závodu se stal Ital Diego Ulissi. V Rakousku startovali i čeští cyklisté, nejvýše z nich skončil celkově dvanáctý Jakub Otruba.