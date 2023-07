Kolem Rakouska ovládl po dalším etapovém triumfu Narváez, Boroš skončil dvacátý

Nejlepším českým cyklistou v konečné klasifikaci byl Michael Boroš na 20. místě. Jezdec stáje Elkov Kasper dnes dojel třiadvacátý s více než dvouminutovou ztrátou na Narváeze, celkově za ním zaostal o téměř tři a půl minuty.

„Dneska to bylo hodně těžké. Na závěr se jel třikrát výjezd na Sonntagberg, což byl docela prudký kopec. Moc mi nechutnalo, ale vždycky jsem to přejel. Až v posledním kole do cíle jsem z první skupinky odpadl a chytil ztrátu přes dvě minuty. Už jsem cítil, že toho bylo dost,“ řekl Boroš v tiskové zprávě.

„Myslím si, že můžu být spokojený. Nejsem úplně klasický vrchař a přesto jsem to přejel solidně,“ konstatoval šestinásobný český šampion v cyklokrosu, který vybojoval třetí místo ve středeční čtvrté etapě.

Narváez vyhrál s náskokem 42 sekund před Němcem Jasonem Osbornem, stříbrným olympijským medailistou z Tokia a bývalým mistrem světa ve veslování, který dosáhl svého největšího úspěch v profesionálním pelotonu. Devětadvacetiletý závodník je od loňska členem týmu Alpecin-Deceuninck, kde je kolegou nizozemské hvězdy Mathieua van der Poela.