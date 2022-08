Brit Hayter má po časovce závodu Kolem Polska na dosah životní triumf

Higuita dokončil kopcovitou časovku s cílem v Bukowině Tatrzaňske jako šestnáctý, na 28. místě skončil nejlepší z trojice Čechů Josef Černý. Člen stáje Quick Step zaostal za Arensmanem o minutu a 14 sekund. Michal Schlegel nabral manko téměř dvou a půl minuty a Zdeněk Štybar, jenž v úterý útočil na etapové vítězství, zaostal o tři minuty za nejrychlejšími časovkáři.

Páteční závěrečná 7. etapa ze Skawiny do Krakova by měla skončit hromadným dojezdem a měří 177,8 km. Hayter do ní odstartuje s náskokem 11 sekund na Arensmana. Čtvrtý český účastník Matyáš Kopecký neodstartoval do středeční etapy.