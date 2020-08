Groenewegenova šílenost. První etapa Kolem Polska skončila hrozivým pádem

„Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení,“ řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere. Groenewegen byl z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen, který byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice.



K incidentu došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti. Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.