Druhý start a hned pódium. Bittner na úvod v Ománu nestačil jen na Kooije

Bittner se prosadil na stupně vítězů hned při druhém startu v sezoně, kterou zahájil 49. místem v pátečním jednorázovém závodu v Maskatu.

„Cílem bylo udržet naše kluky, co jedou na celkové pořadí, v bezpečí a pak mi rozjet sprint. V pelotonu to byla celkem pohoda, ale ke konci to bylo pořád hektičtější. Měli jsme jasný plán a zůstali v klidu,“ uvedl dvaadvacetiletý český jezdec na webu nizozemského týmu Picnic PostNL.

„Ve finiši jsem si musel najet pár metrů navíc, ale cítil jsem se dobře. Kooij byl nakonec rychlejší, ale je fajn začít druhým místem a dobrou týmovou prací. V tom musíme pokračovat i v dalších dnech,“ řekl Bittner, jenž má za sebou životní sezonu, během které vyhrál jednu etapu na Vueltě a dva triumfy slavil během závodu Kolem Burgosu.

O rok starší Kooij si připsal už 37. vítězství v kariéře. „Tuhle etapu jsme hodně chtěli vyhrát a podle toho jsme jeli. Díky klukům, že mi to rozjeli na vítězství,“ uvedl závodník silné stáje Visma-Lease a Bike.