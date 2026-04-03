- Start závodu je v Antverpách v 10:00, cíl tradičně v Oudenaarde – očekávaný dojezd je kolem 16:50.
- Trasa měří 278 km a a obsahuje šestnáct (dlážděných) stoupání a sedm rovinatých dlážděných úseků.
- Kolem Flander se jezdí od roku 1913 a patří mezi nejtěžší jednodenní závody světa.
- Nejznámější kopce závodu: Koppenberg, Paterberg, Oude Kwaremont nebo Taaienberg.
Mapa a profil trasy závodu Kolem Flander 2026
Do tuhého začíná jít přibližně 150 kilometrů před cílem na prvních průjezdech Oude Kwaremont. Tento dlouhý dlážděný kopec se jede třikrát a spolu s dalšími stoupáními postupně rozděluje peloton.
Mezi klíčové body patří také Paterberg, Koppenberg či Taaienberg, přičemž rozhodující útoky a finální selekce přicházejí v závěrečné části závodu právě na opakovaných stoupáních Oude Kwaremont a na Paterbergu.
Startovní listina a favorité závodu Kolem Flander
- Hlavní favorit je jasný. Tadej Pogačar se před dvěma týdny ideálně naladil vítězstvím na Milán–San Remo a k ovládnutí všech pěti cyklistických monumentů mu chybí už jen Paříž–Roubaix.
Kompletní startovní listinu naleznete ZDE
- V závodě Kolem Flander má úctyhodnou bilanci Mathieu van der Poel, který by měl být největším Pogačarovým konkurentem. Ze sedmi startů třikrát vyhrál, dvakrát byl druhý, jednou třetí a jednou čtvrtý.
- Bez šancí nejsou podle bookmakerů ani Remco Evenepoel, jenž zažije v drsném závodě premiéru, a Wout van Aert.
Češi na startu
Na startu legendárního závodu bude trojice českých cyklistů. Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek (loni 80. místo) a bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z týmu Unibet Rose Rockets.
Kde sledovat 110. ročník závodu Kolem Flander
- Závod Kolem Flander 2026 můžete sledovat v přímém přenosu na kanálu ČT sport případně prostřednictvím online platformy ČT sport Plus.
- Další možností je stanice Eurosport 1 i jeho streamovací platforma HBO Max.
Sázkové kurzy na vítěze
|Jezdec
|Kurz
|Tadej Pogačar
|1.45
|Mathieu van der Poel
|3.80
|Remco Evenepoel
|7.00
|Wout van Aert
|8.00
|Mads Pedersen
|17.00
|Filippo Ganna
|31.00
|Christophe Laporte
|31.00
|Florian Vermeersch
|41.00
|Jonas Abrahamsen
|81.00
|Per Strand Hagenes
|81.00
|Jasper Stuyven
|81.00
|Tim Van Dijke
|81.00
|Matthew Brennan
|101.00
|António Morgado
|101.00
|Alec Segaert
|101.00
|Magnus Sheffield
|101.00
|Matteo Trentin
|101.00
|Gianni Vermeersch
|101.00
|Kasper Asgreen
|151.00
|Arnaud De Lie
|151.00
|Paul Magnier
|151.00
|Laurence Pithie
|151.00
|Mauro Schmid
|151.00
|Dylan van Baarle
|151.00
|Biniam Girmay
|201.00
|Lukáš Kubiš
|201.00
|Mathias Vacek
|201.00
* kurzy jsou od společnosti Tipsport
Vítězové Kolem Flander v posledních 10 letech
|Rok
|Vítěz
|2025
|Tadej Pogačar (Slovinsko)
|2024
|Mathieu van der Poel (Nizozemsko)
|2023
|Tadej Pogačar (Slovinsko)
|2022
|Mathieu van der Poel (Nizozemsko)
|2021
|Kasper Asgreen (Dánsko)
|2020
|Mathieu van der Poel (Nizozemsko)
|2019
|Alberto Bettiol (Itálie)
|2018
|Niki Terpstra (Nizozemsko)
|2017
|Philippe Gilbert (Belgie)
|2016
|Peter Sagan (Slovensko)