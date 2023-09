Cyklistické zemětřesení. Co by způsobila fúze Jumbo-Visma s Quick-Stepem?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Málokdo toho ví o nizozemské cyklistice tolik, co on. Raymond Kerckhoffs se psaním o světě dvou kol živí už dobrých 20 let. Drtivou většinu roku tráví na cestách. Je v dennodenním kontaktu s týmy, sportovními řediteli, jezdci. A když někdo jako on prohlásí, že spojení slavných týmů Jumbo-Visma se Soudal Quick-Step je blízko, má to svou váhu.