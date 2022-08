Tradici cyklistického závodu na Vysočině přerušila krize. Sponzoři nemají peníze

Za normálních okolností by tento víkend na Vysočině patřil silniční cyklistice. V okolí Bystřice nad Pernštejnem by v neděli vrcholil 25. ročník čtyřdenního mezinárodního etapového závodu Vysočina.

Jenže vše je jinak.

„Z důvodů zhoršení ekonomické situace u sponzorů/reklamních partnerů nebude plánovaný 25. ročník mezinárodního etapového závodu mužů Vysočina 2022 pořádán,“ píše se na oficiálním webu akce vysocinatour.com.

Pro MF DNES se ředitel závodu Milan Plocek vyjádřil obšírněji: „Sponzoři jsou na tom v této době ekonomicky velice špatně. Přislíbili mi dejme tomu dvacet třicet procent financí z původních peněz,“ vysvětluje Plocek, proč se už na přelomu dubna a května rozhodl raději letošní ročník předčasně zrušit.

„Města a kraj sice akci finančně podpořily, přesto zkrátka nebylo ekonomicky možné akci uspořádat,“ doplnil Plocek na adresu závodu, který měl ve čtvrtek startovat.

Uskuteční se jubilejní ročník v budoucnu?

Smutným paradoxem zůstává, že právě na letošní rok vycházel jubilejní 25. ročník.

„Je to veliká škoda, etapových závodů s takovým číslem u nás moc není,“ uvědomuje si Plocek. „Měli jsme za sebou 24. ročníků s tím, že v roce 2020 jsme nemohli závod kvůli žďárské policii uspořádat,“ vzpomíná, že před dvěma lety se nepovedlo s dopravním inspektorátem domluvit na trase.

Naopak minulý rok populární Vysočinu nezastavila ani koronavirová pandemie. „Loni byly kvůli covidu veliké problémy. Celý svět, včetně UCI či Českého svazu cyklistiky, vyžadoval očkování proti covidu a roušky,“ vzpomíná Plocek. „Nám se tak stávalo, že se mailem ozval mančaft z Holandska, že má v týmu tři lidi očkované a tři neočkované. A jestli mohou všichni přijet. A my museli odpovídat, že nemohou. Ale i tak jsme to zvládli,“ líčí.

Na start se postavila více než stovka jezdců z 21 družstev nejen z České republiky, ale také Slovenska, Německa, Nizozemí, Itálie a Dánska.

A zájem ze zahraničí evidovali pořadatelé Vysočiny také v tomto ročníku. „Jen z Nizozemí chtělo do Žďáru přijet osm týmů. Startovat zde chtěli samozřejmě také Němci či závodníci z dalších okolních států,“ pochvaluje si dobré renomé závodu v cizině. „Organizačně i kilometrově to bylo pro mladé závodníky do 23 let velice výhodné,“ myslí si.

Do konce roku musí požádat o příspěvek

Otazníkem zůstává, co bude s Vysočinou v příštím roce, případně v dalších letech.

„Zeptám se: Vy v dnešní situaci víte, jak to bude za půl či tři čtvrtě roku vypadat?“ krčí rameny Plocek. „Zatím člověk ve sdělovacích prostředcích slyší, že to bude horší a horší. Je otázka, jestli firmy, které nás sponzorují, budou moct svoje výrobky, zdražené různými okolnostmi, vůbec moct prodávat. Takže uvidíme,“ nechce nic předčasně uzavírat.

O něco jasněji by mělo být do konce roku. „Do té doby musíme požádat o příspěvky na příští rok jednotlivá města a Kraj Vysočina,“ je jasné Plockovi. „Pokud bude ekonomická situace na dobré úrovni, tak bychom o příspěvek znovu požádali. A poté by to bylo o jednání s firmami. Ale říct víc je v tuto chvíli opravdu složité,“ dodal ředitel tradičního cyklistického závodu.